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        Hatay'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:49 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:49
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        Hatay'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri minibüsü Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdu.

        Araçtaki 11 Suriye uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit eden ekipler, şüpheliler F.A. ve Ş.D'yi göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. ve Ş.D, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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