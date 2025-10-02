Hatay'da "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğünce "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği gerçekleştirildi.
Karlısu Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar yaklaşık 2 kilometre yürüyüş yaptı.
Etkinlikte Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında bilgilendirme standı da açıldı.
Antakya İlçe Sağlık Müdürü Ferdi Coşgun, etkinliğe katılım gösteren herkese teşekkür ederek, sağlıklı yaşam için yürüyüşün en kolay ve faydalı aktivitelerden biri olduğunu kaydetti.
