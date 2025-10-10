Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin depremde yıkılmasına ilişkin davanın duruşması yapıldı

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde Farklı Yaşam Rende Sitesi'nde A ve B blokların yıkılması sonucu 121 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuksuz 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 10.10.2025 - 16:57 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:53
        Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar müteahhit F.Y, jeofizik mühendisi S.Z, inşaat şefi T.D. ve statik proje müellifi İ.B. hazır bulundu. Arsa sahibi A.S.R. ile kızı H.R, yapı denetim firması ortaklarından E.E. ve kontrol elemanı Ö.S'nin ise katılmadığı duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları yer aldı.

        Bazı müştekiler, dava dosyasındaki yapıda yaşamını yitiren yakınlarının fotoğraflarını yanlarında getirdi.

        Müştekilerden Münise Balakan, Farklı Yaşam Rende Sitesi'nde yönetici olan babasını binanın enkazında kaybettiğini söyledi.

        Babasının sağ iken binada kolonların kesildiğine dair bilgiyi ilgili yerlere bildirdiğini ancak önlem alınmadığını savunan Balakan, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

        Müştekilerden Ali Şenhak da tek çocuğunu depremde kaybettiğini belirterek "Çocuğumuzu özenle yetiştirmiştik, yurt dışında okula gönderdik. A ve B bloklar ana caddeye bakıyordu. Zemin katlarına anaokulu ve iş yerleri açmışlardı." dedi.

        Müştekilerden Mine Güven ise B bloktaki kolonların kesildiğinin seslerini duyduklarını, şikayette bulunduklarında ise "anaokulunda yer alan dolapları sağlamlaştırıyoruz" cevabını aldıklarını öne sürdü.

        Sanık müteahhit F.Y, kolon kesme olayıyla ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

        Sitenin B blok giriş katında yer alan anaokulu için okul sahipleri tarafından kolon kesildiğini öne süren F.Y, konuyla ilgili gerekli şikayetleri yaptıklarını ancak bir sonuç çıkmadığını belirtti.

        Diğer sanıklar İ.B. ve S.Z. de kendilerinin sorumlu oldukları alanlarda sıkıntı yaşanmadığını ve suçsuz olduklarını savundu.

        Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan H.R'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek diğer müştekilerin de dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

        Öte yandan duruşma öncesi sitede hayatını kaybedenlerin yakınları, adliye önünde toplanarak açıklama yaptı.

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin A ve B blokları yıkılmış, 121 kişi yaşamını yitirmişti. Sitenin yıkılmasıyla ilgili 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

