Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da otobüs şoförü aracında unutulan poşetteki 103 bin lirayı sahibine teslim etti

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde halk otobüsü şoförü, aracında unutulan ve içinde 103 bin lira bulunan poşeti sahibine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 17:21 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da otobüs şoförü aracında unutulan poşetteki 103 bin lirayı sahibine teslim etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde halk otobüsü şoförü, aracında unutulan ve içinde 103 bin lira bulunan poşeti sahibine ulaştırdı.

        Büyükşehir Belediyesine ait 31 AVN 188 plakalı halk otobüsünün şoförü Ümit Tosun, son durakta aracında yaptığı kontrolde, koltuğun üzerindeki poşeti fark etti.

        Poşetin içinde yüklü miktarda para bulunduğunu gören Tosun, durumu amirlerine bildirdi.

        Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, içinde 103 bin lira bulunan poşetin yolcularından Mehmet K'ye ait olduğunu belirledi.

        İletişime geçilen Mehmet K, durağa gelerek parasını teslim aldı.

        Otobüs şoförü Ümit Tosun, gazetecilere, parayı sahibine teslim ettiği için vicdanen rahatladığını söyledi.

        İnsanlık görevini yerine getirdiğini belirten Tosun, "Şükürler olsun bugüne kadar haram yemedim. 3 evladım var onlara da haram yedirmedim. Çok gururluyum ve mutluyum." ifadesini kullandı. ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"

        Benzer Haberler

        Hatay'da Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin depremde yıkılmasına ilişkin davanın...
        Hatay'da Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin depremde yıkılmasına ilişkin davanın...
        Hatay merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonunda 11 tutuklama
        Hatay merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonunda 11 tutuklama
        Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 78 şüpheli yakalandı
        Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 78 şüpheli yakalandı
        Hataylı depremzede engelliler için Samsun'da moral etkinliği düzenlendi
        Hataylı depremzede engelliler için Samsun'da moral etkinliği düzenlendi
        İskenderun'da günübirlik konaklama tesisleri denetlendi
        İskenderun'da günübirlik konaklama tesisleri denetlendi
        Dörtyol'da hurdacılara denetim yapıldı
        Dörtyol'da hurdacılara denetim yapıldı