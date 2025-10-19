Hatay'da elektrik panosu yangınında 2 kişi dumandan etkilendi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.
Karaağaç Konarlı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın elektrik panosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansa İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
