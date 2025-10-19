Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da elektrik panosu yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

        Giriş: 19.10.2025 - 00:59 Güncelleme: 19.10.2025 - 00:59
        Hatay'da elektrik panosu yangınında 2 kişi dumandan etkilendi
        Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

        Karaağaç Konarlı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın elektrik panosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansa İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

