        Hatay Haberleri

        Hatay'da 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü Edirne'de yakalandı

        Hatay'da dolandırıcılık suçlarından hakkında 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Edirne'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 10:19 Güncelleme: 17.11.2025 - 10:19
        Hatay'da 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü Edirne'de yakalandı
        Hatay'da dolandırıcılık suçlarından hakkında 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Edirne'de yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 211 farklı dolandırıcılık suçundan 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Z'nin, Edirne'de saklandığı evi tespit etti.

        Adrese giden ekipte yer alan polis memuru, kurye kılığına girip kapıyı çaldı.

        Kapıyı açınca yakalanan Ö.Z, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Hükümlünün yakalanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

