Hatay'da 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü Edirne'de yakalandı
Hatay'da dolandırıcılık suçlarından hakkında 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Edirne'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 211 farklı dolandırıcılık suçundan 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Z'nin, Edirne'de saklandığı evi tespit etti.
Adrese giden ekipte yer alan polis memuru, kurye kılığına girip kapıyı çaldı.
Kapıyı açınca yakalanan Ö.Z, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hükümlünün yakalanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
