Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da üretilen otomotiv filtreleri 14 ülkeye ihraç ediliyor

        SALİM TAŞ - Hatay'da faaliyet gösteren firma, ürettiği otomotiv filtrelerini yurt içinin yanı sıra 14 ülkeye ihraç ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 11:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antakya Organize Sanayi Bölgesinde 25 yıldır faaliyetini sürdüren firma, hava, yakıt, polen ve yağ filtresi üretimi gerçekleştiriyor.

        Bünyesindeki 25'i kadın 70 kişiye istihdam sağlayan firmada ayda ortalama 250 bin filtre üretimi yapılıyor.

        Fabrikanın genel müdürü Koray Günay, AA muhabirine, Türkiye'de kullanılan otomotiv filtrelerinin yaklaşık yüzde 65'inin Hatay'daki üreticiler tarafından karşılandığını söyledi.

        Üretimlerinin ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne yönelik olduğunu belirten Günay, geniş ürün çeşitliliği ve güçlü stok altyapılarıyla siparişlere kısa sürede yanıt verebildiklerini ifade etti.

        Günay, yurt içinin yanı sıra ürettikleri otomotiv filtrelerinin yüzde 25'ini Romanya, İngiltere, Macaristan, Makedonya, Almanya, İtalya, Sırbistan, Hırvatistan, Fas, Suriye, Cezayir, Mısır ve Belarus'a ihraç ettiklerini belirtti.

        Milli marka ve kaliteyle ihracatta fark yaratmaya çalıştıklarını vurgulayan Günay, şöyle konuştu:

        "Aldığınız filtrelerde bir Türk markasını görmek çok önemli. Biz bu konuda kaliteye çok önem veriyoruz. Yurt dışına ihracatımız var. Özellikle Romanya'ya çalışıyoruz, Macaristan, Sırbistan ve yeni olarak İngiltere ile de çalışmaya başladık. Hedefimiz Avrupa'ya çok daha güçlü girmek. ABD tarafına, İngiltere'ye çok daha güçlü şekilde girmek istiyoruz."

        Sektörde küresel ölçekte en büyük rakiplerinin Çin olduğunu anlatan Günay, yerli üretimin farkını kaliteyle ön plana çıkararak dünya pazarlarında daha fazla söz sahibi olmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

