Hatay'da kumar oynayan 42 kişiye 487 bin 368 lira ceza kesildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kumar oynarken yakalanan 42 kişiye 487 bin 368 lira ceza uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir iş yerine operasyon düzenledi.



Adreste kumar oynadığı belirlenen 42 kişiye 487 bin 368 lira ceza kesildi, oyun malzemelerine de el konuldu.



Ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen M.K. ve E.Y. hakkında adli işlem başlattı.



Öte yandan, yapılan kontroller sırasında "basit yaralama" suçundan hapis cezasıyla aranan S.Ç. de yakalandı.



