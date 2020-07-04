Hatay Arsuz'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Memur ve emekli maaşı zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.



Arsuz ilçesi Konacık Işıklı yolunda şahin marka 31 ACB 28 plakalı otomobil ile 31 L 2701 plakalı motosiklet çarpıştılar. Kazada motosiklet üzerinde bulunan üç kişiden ikisi yaralanırken Halil İbrahim Duran (21) hayatımı kaybetti. Bölgeye gelen ambulanslar yaralıları hastaneye kaldırırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.