Hatay Arsuz'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay Arsuz'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Hatay Arsuz'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Arsuz ilçesi Konacık Işıklı yolunda şahin marka 31 ACB 28 plakalı otomobil ile 31 L 2701 plakalı motosiklet çarpıştılar. Kazada motosiklet üzerinde bulunan üç kişiden ikisi yaralanırken Halil İbrahim Duran (21) hayatımı kaybetti. Bölgeye gelen ambulanslar yaralıları hastaneye kaldırırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kavgayı ayırmak isterken ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kavgayı ayırmak isterken ağır yaralandı
Samandağ’da otomobil limana düştü
YEREL HABERLER Samandağ’da otomobil limana düştü
Hatay'da 5 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü
YEREL HABERLER Hatay'da 5 hektarlık ormanlık alan yangında zarar ...
Otomobilde sinema keyfi
YEREL HABERLER Otomobilde sinema keyfi
Hatay’da orman yangını
YEREL HABERLER Hatay’da orman yangını
Hatay'da altyapısı tamamlanan bölgeler asfalt yola kavuşuyor
YEREL HABERLER Hatay'da altyapısı tamamlanan bölgeler asfalt yola ...
Ormanlık alanda 2 bin 221 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Ormanlık alanda 2 bin 221 kök Hint keneviri ele ...
Sağlıklı ve kaliteli uyku için nelere dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara: "Uyku saatinizi düzenleyin"
YEREL HABERLER Sağlıklı ve kaliteli uyku için nelere dikkat ...
Ormanlık alanı kenevir tarlasına çevirmişler Hatay’da ormanlık alana ekili 2 bin 221 kök dişi Hint keneviri sökülüp yakılarak imha edildi
YEREL HABERLER Ormanlık alanı kenevir tarlasına çevirmişler Hatay’da ...
Engelli olduğunda ısrar eden dilenci, polisin iknası sonucu yürüdü
YEREL HABERLER Engelli olduğunda ısrar eden dilenci, polisin iknası ...
Gün batımında balık avı keyfi Asi Nehri’nin Hatay üzerinden Akdeniz’e döküldüğü yerde gün batımı ile avlanan balıkçılar kartpostallık manzaralar oluşturdu
YEREL HABERLER Gün batımında balık avı keyfi Asi Nehri’nin Hatay ...
Güzellik uzmanı Sevim Alan: “Kaşlar ile doğru ifade sağlanması mümkün”
YEREL HABERLER Güzellik uzmanı Sevim Alan: “Kaşlar ile doğru ifade ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X