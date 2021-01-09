Beşiktaş, Hatay'da



İzzet Nazlı , Hatay (DHA)Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamlayarak 16.00'da bu kente hareket etti.

Sabah tesislerinde çalışan Siyah-Beyazlılar ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı antrenmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları , ardından da dar alan oyunları sonrası taktik idman yaptı. Antrenman tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar öğle yemeğinin ardından özel uçakla 16.00'da Hatay'a hareket ederken 17.30'da kente ulaştı. Alandan ayrılarak konaklayacağı otele geçen Beşiktaş maç saatini beklemeye başladı.

Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosunda Mensah, Ljajic ve Gökhan Töre yer almazken şu isimler bulunuyor:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic ve Atakan Üner"GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Beşiktaş kafilesinin havaalanındaki detayları

-Takım otobüsünden görüntüler

-Takımın otele girişiDHA-Spor Türkiye-Hatay DHA

2021-01-09 17:56:36



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