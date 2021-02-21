Yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 terörist yakalandı

Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişi yakalandı. Şahıslardan 2’sinin HTŞ, 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Hatay’ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin HTŞ, 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.