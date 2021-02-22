Yaralı caretta caretta tedavi altına alındı

Ufuk AKTUĞ/ARSUZ(Hatay),(DHA) HATAY'ın Arsuz ilçesinde kıyıya vuran yaralı caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezi'ne (DEKİYM) götürüldü.
Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş yaralı caretta caretta gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine sahile DEKİYM ekipleri sevk edildi. Nesli tehlike altındaki caretta caretta, tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2021-02-22 10:32:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.