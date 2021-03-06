Pasajda çıkan yangın korkuttu

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Hatay'da pasajda çıkan yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın, Hatay'ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, iş yerlerinin yakının da bulunan pasajda duman çıktığını fark eden durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Sevk edilen itfaiye ekipleri, 1 saat çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatılırken iş yerinde büyük hasar oluştu.

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