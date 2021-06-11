Madenli Yat ve Su Sporları Merkezi tanıtıldı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz: "Hatay sahillerinin kaderini değiştirecek bir yatırım olmuş"

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapımı tamamlanan ve bölgenin turizmde kalkınmasına katkı sağlayacak olan Madenli Yat ve Su Sporları Merkezinin tanıtımı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un katılımları ile yapıldı.

Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, beraberinde Hatay Valisi Rahmi Doğan ve milletvekilleriyle Madenli Yat ve Su Sporları Merkezinde incelemelerde bulundu. Su sporları etkinliklerinin yapıldığı tanıtımda açıklamalarda bulunan Yavuz, bu merkezin Hatay turizminin kalkınmasında önemli bir etken olacağını söyledi. Özkan, "Burada eğlenceye dönük faaliyetler de var. Turizm anlamında bölgeye renk katacak yatırım oldu. Arsuz zaten bilinen bir yer. Sahilleri ve güzellikleriyle bilinen bir yer ama turizmi çeşitlendirmek, aktiviteleri çoğaltmak anlamında bölge için çok kıymetli bir yatırım. 106 teknelik yat limanına şu ana kadar 76 tekne bağlamış durumda. Bölgede İskenderun köklü yatçılık faaliyetiyle bilinir. Onların ve bölge halkının desteğiyle etkin bir turizm merkezi olduğunu biliyoruz. Burası aktif olarak kullanılacak ve çok talep görecektir. Bence Hatay sahillerinin kaderini değiştirecek bir yatırım olmuş. Buradaki gençlerimiz için de çok doğru, zamanlarını çok iyi şekilde geçirebilecekleri bir tesis olmuş. Ben bölgedeki turizm talebini de olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum" dedi.

Bakan Yardımcısı Yavuz, Hatay Deniz Otobüsü ile bölgede yapılacak seferlerle ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz yan taraftaki iskeleyi belediyemize tahsis etmiş durumda. Belediyemizin birtakım girişimleri var. Sanıyorum Ortadoğu şehirlerinden ve aynı zamanda KKTC'den de tekne ve feribotla gidilmesi tabii ki inanılmaz bir kapasite artışı sağlayacak. Her anlamda etkileşimi artıracak ve Hatay'a çok büyük değer katacaktır. Hatay farklı şehirlerle farklı rotayla bağlanmış olacaktır. Bu işin özel meraklıları da var biliyorsunuz. Özellikle Ege sahillerimizden karşı adalara yapılan turizm ve ticaret faaliyetleri hem adalara hem bölgemize çok büyük katkı sağlıyor. O anlamda Hatay'ın da kıymetli bağlantıları olacak."

Yavuz'un inceleme ve açıklamalarının ardından, merkezdeki sporcular kano ve tekne yarışı yaptı. Dereceye girenlere kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

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