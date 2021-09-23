Hatay’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ Antakya karayolu üzerinde bulunan Yeşilköy mevkii üzerinde iddiaya göre D.G. idaresindeki 31 E 2261 plakalı kamyonun freni boşaldı. Bu sırada önünde bulunan 1 kamyonete daha sonra 3 otomobile çarptı. Zincirleme kazada otomobil sürücüleri E.D, C.F, C.F ve diğer ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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