Payas Emniyeti sürücüleri bilgilendirdi

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Hatay'ın Payas İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, sürücülere emniyet kemeri, kask kullanımı, yaya önceliği, hız kuralları ve cep telefonu kullanımıyla ilgili bilgilendirme yaparak, broşür dağıttı.

Bilgilendirmede sürücülerin trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları, takip mesafelerini korumaları, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeleri, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, hızdan kaçınmaları, alkollü olarak araç kullanmamaları ve mutlak surette emniyet kemeri takmaları istendi.

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