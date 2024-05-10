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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hataylı depremzede çalışmak için geldiği Bursa’da iş kazasında hayatını kaybetti

        Hataylı depremzede çalışmak için geldiği Bursa’da iş kazasında hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından memleketi Hatay'dan Bursa'ya çalışmak için gelen 40 yaşındaki Hüseyin Kılınç, geçirdiği iş kazasında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 01:23 Güncelleme: 10.05.2024 - 01:23
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        Acı olay! Depremzede iş kazasında hayatını kaybetti
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        Bursa'daki olay saat 16.00 sıralarında Orhaneli ilçesi Ağaçhisar Mahallesi’nde bulunan mermer ocağında meydana geldi.

        Hatay’da depremin ardından Bursa’nın Orhaneli ilçesine gelen Hüseyin Kılınç, çalıştığı mermer ocağında dağ kesim makinesinin telinin kopup, üstüne düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen 3 çocuk babası Kılınç’ın 1 yıl önce çalışmak için Hatay’ın Hassa ilçesinden Bursa’ya geldiği, eşi ve çocuklarının ise Hatay’da yaşadığı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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