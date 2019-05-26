Spor Toto 1'inci Lig Play-Off yarı final ikinci maçında Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Adana'da oynanan ilk maçta gol sesi çıkmazken taraflar 0-0'lık eşitlikle sahadan ayrılmıştı.

HATAYSPOR: 0 - ADANA DEMİRSPOR: 0

(Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...)

STAT: Antakya Atatürk Stadı

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN SPORTS MAX HD 1

HAKEM: Halil Umut Meler

HATAYSPOR: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Sadio Diallo, Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın

YEDEKLER: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Hamza Gür, Bakary Nimaga, Tom, Dmytro Korkishko

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Adil Demirbağ, Kaan Kanak, Semih Güler, Hamidou Traore, Berk Yıldız, Vedat Bora, Erdal Öztürk, Süleyman Koç, Joher Rassoul, Oleksandr Gladky

YEDEKLER: Kurtuluş Yurt, Milan Mitrovic, Batuhan İşçiler, Herve Kage, Hakan Bilgiç, Levent Ayçiçek, Mickael Pote

TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat

NASIL GELDİLER?

Spor Toto 1. Lig'e bu sezon yükselen Hatayspor, başarılı grafiğini burada da sürdürdü. Akdeniz ekibi, 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi ile 67 puan toplarken 70 puanlı Gençlerbirliği'nin arkasında ligi 3. sırada tamamladı. Play-off'a kalan Hatayspor, 6. sırada Adana Demirspor ile eşleşti.

Çok inişli çıkışlı bir sezon geçiren Adana Demirspor ise bu sezon 3 hoca değiştirdi. Hakan Kutlu ve ardından Yılmaz Vural'ı takımın başına getiren Mavi Şimşekler, son olarak ise görevi Ümit Özat'a verdi. Özat yönetiminde çıkışa geçen Demirspor, ligi 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi ile 6. sırada tamamladı ve play-off'a katılma hakkı elde edip Hatayspor ile eşleşti.

NASIL FİNALE KALIRLAR?

İlk maçın 0-0 bittiği eşleşmede ev sahibi Hatayspor, her türlü galibiyette tur atlayan taraf olacak. Adana Demirspor ise gollü beraberliklerde ve galip gelmesi halinde finale kalacak. Mücadele 0-0 bitmesi halinde ise kazananı uzatma bölümleri ve yine eşitlik bozulmazsa penaltı atışları belirleyecek.