Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hatayspor - Adana Demirspor | CANLI YAYIN

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalindeki Hatayspor - Adana Demirspor maçının tüm detayları HTSPOR'DA...

Hatayspor - Adana Demirspor

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off yarı final ikinci maçında Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Adana'da oynanan ilk maçta gol sesi çıkmazken taraflar 0-0'lık eşitlikle sahadan ayrılmıştı. 

HATAYSPOR: 0 - ADANA DEMİRSPOR: 0

(Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...)

STAT: Antakya Atatürk Stadı
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN SPORTS MAX HD 1
HAKEM: Halil Umut Meler

HATAYSPOR: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Sadio Diallo, Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın
YEDEKLER: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Hamza Gür, Bakary Nimaga, Tom, Dmytro Korkishko
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Adil Demirbağ, Kaan Kanak, Semih Güler, Hamidou Traore, Berk Yıldız, Vedat Bora, Erdal Öztürk, Süleyman Koç, Joher Rassoul, Oleksandr Gladky
YEDEKLER: Kurtuluş Yurt, Milan Mitrovic, Batuhan İşçiler, Herve Kage, Hakan Bilgiç, Levent Ayçiçek, Mickael Pote
TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat

 

NASIL GELDİLER?

Spor Toto 1. Lig'e bu sezon yükselen Hatayspor, başarılı grafiğini burada da sürdürdü. Akdeniz ekibi, 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi ile 67 puan toplarken 70 puanlı Gençlerbirliği'nin arkasında ligi 3. sırada tamamladı. Play-off'a kalan Hatayspor, 6. sırada Adana Demirspor ile eşleşti.

Çok inişli çıkışlı bir sezon geçiren Adana Demirspor ise bu sezon 3 hoca değiştirdi. Hakan Kutlu ve ardından Yılmaz Vural'ı takımın başına getiren Mavi Şimşekler, son olarak ise görevi Ümit Özat'a verdi. Özat yönetiminde çıkışa geçen Demirspor, ligi 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi ile 6. sırada tamamladı ve play-off'a katılma hakkı elde edip Hatayspor ile eşleşti.

NASIL FİNALE KALIRLAR?

İlk maçın 0-0 bittiği eşleşmede ev sahibi Hatayspor, her türlü galibiyette tur atlayan taraf olacak. Adana Demirspor ise gollü beraberliklerde ve galip gelmesi halinde finale kalacak. Mücadele 0-0 bitmesi halinde ise kazananı uzatma bölümleri ve yine eşitlik bozulmazsa penaltı atışları belirleyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son Dakika: Eski Beşiktaşlı yıldız listede! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
FUTBOLStoper harekatı! Eski Beşiktaşlı...
Son Dakika: Yıldız oyuncu geri dönüyor! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
FUTBOLGalatasaray'da sıcak saatler!
Ryan Babel'den Beşiktaş ve Galatasaray açıklaması!
FUTBOL"Beşiktaşlılar beni tehdit ediyor!"
Süper Lig'de kritik pazar
FUTBOLSüper Lig'de kritik pazar
Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı boğaz köprülerine asıldı
FUTBOLGalatasaray bayrağı, köprülere asıldı!
Max Kruse kimdir, kaç yaşındadır? Fenerbahçe'den Max Kruse harekatı!
FUTBOLMax Kruse kimdir?
Denizlispor çok hareketli
FUTBOLDenizlispor çok hareketli
Altay'da kral zam istedi
FUTBOLKral zam istedi
Kartal'da kader günü salı! Kartal'da gündemin ilk maddesi Avcı
FUTBOLKartal'da kader günü salı!
Kayserispor, Mensah ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
FUTBOLMensah 3 yıllık sözleşme imzaladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X