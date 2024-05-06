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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor Başkan Vekili Toksöz: İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kulübe haciz gönderdi - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor Başkan Vekili Toksöz: İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kulübe haciz gönderdi

        Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketi sebebiyle bir süre Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, İstanbul Riva'da bulunan eğitim tesislerinde konaklayan ve hazırlıklarını burada yapan Hatayspor'a, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün haciz gönderdiği belirtildi. Konuyla ilgili Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz açıklama yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 16:20 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:26
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        Hatayspor'dan haciz açıklaması!
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        Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde olduğu gibi Hatay'da da büyük yıkıma sebep olan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor tesisleri ve Yeni Hatay Stadyumu'nda büyük hasar oluştu. Hatayspor Kulübü de bu sebeple bir süre hazırlıklarını Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, İstanbul Riva'da bulunan eğitim tesislerinde yaptı.

        Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kulübe haciz gönderdiğini söyledi.

        "BİZDEN 5 MİLYON TL İSTEDİLER"

        Toksöz, "Bizden tesisi, 10 Eylül 2023 tarihinde boşaltmamız istenmişti. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 5 milyon TL para istedi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim kuruşa ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizden para istenmesine anlam veremedik. Biz maçları kendi stadımızda oynayamadığımız için gelirimiz yok zaten. Gençlik ve Spor Bakanımızdan yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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