Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi bitti!
Trendyol Süper Lig'de düşme hattında yer alan Atakaş Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi. Bordo-beyazlı yönetim, genç teknik adamın istifasını kabul etti.
Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı.
42 yaşındaki teknik adam istifasını bordo-beyazlı kulübe sunarken, yönetim Demirel'in istifasını kabul etti.
Ligde son 4 maçını kaybeden Güney ekibi, 34 hafta sonunda topladığı 33 puanla 18. sırada yer alıyor.
Eylül 2022'de bordo-beyazlı ekibin başına geçen Volkan Demirel, tüm kulvarlarda 55 karşılaşmada kulübede yer aldı. Hatay ekibi, bu süreçte 16 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 yenilgiyle sahadan ayrıldı.