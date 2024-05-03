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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi bitti! - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi bitti!

        Trendyol Süper Lig'de düşme hattında yer alan Atakaş Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi. Bordo-beyazlı yönetim, genç teknik adamın istifasını kabul etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 12:10 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:12
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        Hatay'da Volkan Demirel dönemi bitti!
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        Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı.

        42 yaşındaki teknik adam istifasını bordo-beyazlı kulübe sunarken, yönetim Demirel'in istifasını kabul etti.

        Ligde son 4 maçını kaybeden Güney ekibi, 34 hafta sonunda topladığı 33 puanla 18. sırada yer alıyor.

        Eylül 2022'de bordo-beyazlı ekibin başına geçen Volkan Demirel, tüm kulvarlarda 55 karşılaşmada kulübede yer aldı. Hatay ekibi, bu süreçte 16 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

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