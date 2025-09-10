Hatimoğulları ve Bakırhan, yarın İstanbul’da Özgür Özel’i ziyaret edecek
DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın saat 15:00'te İstanbul'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek
Giriş: 10.09.2025 - 17:00 Güncelleme: 10.09.2025 - 17:00
DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i İstanbul’da ziyaret edecek.
SAAT 15.00'DE GERÇEKLEŞECEK
Görüşmenin 11 Eylül Perşembe günü saat 15:00’te başlaması planlanıyor. Ziyarete ilişkin program ve ayrıntıların gün içinde paylaşılması bekleniyor.
Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ