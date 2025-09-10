Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Hatimoğulları ve Bakırhan, yarın İstanbul’da Özgür Özel’i ziyaret edecek

        Hatimoğulları ve Bakırhan, yarın İstanbul’da Özgür Özel’i ziyaret edecek

        DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın saat 15:00'te İstanbul'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 10.09.2025 - 17:00 Güncelleme: 10.09.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Eşbaşkanlarından Özel'e ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i İstanbul’da ziyaret edecek.

        SAAT 15.00'DE GERÇEKLEŞECEK

        Görüşmenin 11 Eylül Perşembe günü saat 15:00’te başlaması planlanıyor. Ziyarete ilişkin program ve ayrıntıların gün içinde paylaşılması bekleniyor.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #DEM CHP ziyaret
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        Anne ve kızın ölümünde kelepçe! Şüpheli 16 yaşındaki oğlu!
        Anne ve kızın ölümünde kelepçe! Şüpheli 16 yaşındaki oğlu!
        Gökhan Sazdağı resmen Beşiktaş'ta!
        Gökhan Sazdağı resmen Beşiktaş'ta!
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişi serbest bırakıldı
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişi serbest bırakıldı
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?