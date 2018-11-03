Haugesund - Ranheim karşılaşma önü

Norveç Eliteserien maçında Haugesund ile Ranheim, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. 47 puanlı Haugesund 4. sırada bulunuyor, Ranheim 42 puana sahip ve 5. sırada. Haugesund son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ranheim, son 4 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 558. İddaa'da Haugesund kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Ranheim kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Haugesund önceki hafta Brann mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Ranheim, Haugesund karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Haugesund, 20 gol attı ve 13 gol yedi.

Ranheim, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Ranheim, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.

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