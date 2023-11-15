"Pes" dedirten olay! Epilepsi nöbeti ve öldüren kaza!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, besi hayvanlarını toplamak için meraya giden 34 yaşındaki Yaşar Bektaş, epilepsi krizi geçirip ayağı takılınca 3 metre yüksekten kayalıklara düştü. Bektaş, olay yerinde hayatını kaybetti
Zonguldak'ta olay, akşam saatlerinde, Ereğli ilçesinin Yalnızçam köyünde meydana geldi. Besi hayvanlarını toplamak için meraya giden Yaşar Bektaş (34), iddiaya göre epilepsi krizi geçirdi.
KAYALARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre ayağı taşa takılan Bektaş, 3 metre yüksekten kayalıklara düştü. Kanlar içinde kalan Bektaş'ı görenler 112'yi arayarak yardım çağırdı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Bektaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerindeki incelemenin ardından Bektaş'ın cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.