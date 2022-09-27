Hava durumu son dakika: 4 kent için "sarı" alarm İstanbul için sağanak uyarısı!

4 kent için "sarı" alarm İstanbul için sağanak uyarısı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, akşam saatlerinden sonra Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN DİKKAT

Trakya kesiminde de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak akşam ve gece saatlerinde Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN 18.00'DEN SONRA BEKLENİYOR

Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre saat: 18.00'den itibaren İstanbul'da da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.