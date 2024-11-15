Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Kasım Cuma günü için bazı uyarılarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre; Mersin, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Giresun, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa'da sağanak yağış görülecek. İşte 15 Kasım Cuma günü güncel hava durumu...

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BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK? MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL 12°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. REKLAM EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar hariç bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İZMİR 13°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.