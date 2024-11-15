Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Hava durumu tahminleri: Bugün hava nasıl? 15 Kasım Cuma İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile bugün İstanbul'da yağış var mı?

        Bugün hava nasıl olacak? 15 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Hafta başından itibaren İstanbul'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalırken, cuma günü için Meteoroloji'den uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalacağı genellikle mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 15 Kasım Cuma İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 00:02 Güncelleme: 15.11.2024 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bugün hava nasıl olacak?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Kasım Cuma günü için bazı uyarılarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre; Mersin, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Giresun, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa'da sağanak yağış görülecek. İşte 15 Kasım Cuma günü güncel hava durumu...

        REKLAM

        BUGÜN HAVA NASIL?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        HAVA NASIL OLACAK?

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL 12°C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

        REKLAM

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar hariç bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İZMİR 13°C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA 6°C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Etki ajanlığı' maddesi tekliften çıktı
        'Etki ajanlığı' maddesi tekliften çıktı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer iddialarına yanıt
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer iddialarına yanıt
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Ramazan Bayğara suç örgütüne operasyon! 207 kişi tutuklandı
        Ramazan Bayğara suç örgütüne operasyon! 207 kişi tutuklandı
        Meteoroloji, yurdu uyardı: 10 gün sürecek
        Meteoroloji, yurdu uyardı: 10 gün sürecek
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Milli yıldızlar, Küresel Futbol Ödülleri'ne aday
        Milli yıldızlar, Küresel Futbol Ödülleri'ne aday
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        İşte sezon sonu boşa çıkacak yıldızlar!
        İşte sezon sonu boşa çıkacak yıldızlar!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        Ekim ayında kadın cinayetlerinde rekor kırıldı
        Ekim ayında kadın cinayetlerinde rekor kırıldı
        Marie Antoinette'i tahttan indirmişti! Rekor fiyat
        Marie Antoinette'i tahttan indirmişti! Rekor fiyat
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?