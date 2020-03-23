Hava durumunu en çok sigorta sektörü sordu - haberler

AA

MGM verilerine göre, kurum tarafından başta havacılık, ulaştırma, denizcilik ve tarım olmak üzere hemen hemen tüm sektörlere hizmet veriliyor.

MGM, geçen yıl sonu itibarıyla bin 641 otomatik meteorolojik gözlem istasyonundan her dakika veri aldı. Havacılık sektörü için de 74 havalimanında kurulu istasyonlardan veri elde edildi. Denizlerdeki meteorolojik bilgilerin elde edilmesi ve denizcilik sektörüne yönelik meteorolojik ürün ve hizmetlerin hazırlanması için 70'i deniz fenerlerinde ve 13'ü şamandıralarda olmak üzere toplam 83 adet istasyondan veri sağlanıyor. Bu istasyonlardan, sıcaklık, nem, rüzgar yönü ve hızı, yağış, deniz suyu sıcaklığı ölçümleri yapılıyor.

Kurum, 2019 sonu itibarıyla 9 istasyonda yüksek atmosfer gözlemleri yaparken, 1 seyyar sistemle ihtiyaç duyulan herhangi bir noktada bu işlemi gerçekleştiriyor.

41 noktaya kurulmuş Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi de havacılık, ulaştırma, tarım, balıkçılık, enerji, savunma ve sigortacılık başta olmak üzere birçok sektöre yönelik hizmetler için kullanılıyor.

Çöllerden kalkan tozlar atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat ederken, Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarının izlenmesi amacıyla Ankara ve Şanlıurfa'ya 2 Toz Gözlem Sistemi kuruldu.

14 BİN 231 TALEBE YANIT

Meteorolojik veriler konusunda özel hizmet de veren MGM, birçok sektörün bilgi talebini karşıladı. Kurum tarafından 2018'de 14 bin 585 meteorolojik veri talebi yerine getirilirken, bu sayı geçen yıl 14 bin 231 oldu.

Geçen yıl en çok meteorolojik veriyi 6 bin 249 başvuruyla sigorta sektörü talep etti. Bu sektörü 1552 taleple eğitim, 1469 istekle adalet izledi. Adaletin ardından 1079 taleple çevre, 856 taleple inşaat ve 825 taleple tarım geldi.

Enerji sektörü 759, ulaşım 269, savunma 131, gıda 96, turizm 53 ve sağlık 24 veri talebiyle öne çıktı.

Diğer sektörlerin veri talebi toplamı ise 869 oldu.

Meteorolojiden bazı adli olayların meydana gelmesinde meteorolojik şartların etkisinin belirlenmesi amacıyla mahkemelerce bilgi istenirken, sigorta sektörü de hortum ve yıldırım gibi hava olaylarına hasar tazminatı ödemelerinde bu verilerden yararlandı.