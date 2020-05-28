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Havacılık sektörü hisseleri, Almanya'nın diğer ülkelerle seyahat yasaklarının kaldırılmasına yönelik açıklamalarının ardından, Türkiye ile de uçuşların başlatılabileceği beklentisiyle sert yükselişte. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın 15 Haziran'dan itibaren 26 Avrupa Birliği ülkesine olan seyahat yasağı uyarısını kaldıracağını; Türkiye'nin de aralarında bulunduğu diğer ülkelerle olan seyahat yönergelerine daha sonra karar vereceğini açıkladı. Haberin Orjinali İçin Tıklayın

THY , Pegasus ve TAV Havalimanları bugün seans açılışı sonrası yüzde 6 civarı yükseldikten sonra saat 11.30 itibarıyla THY yüzde 4.2 primle 12.85 liradan, Pegasus yüzde 2.5 primle 60.6 liradan, TAV Havalimanları yüzde 3.2 primle 21.24 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi yüzde 1 yükselişte.

'CAN SUYU OLACAKTIR'

THY, Pegasus ve TAV aynı saatte endekste işlem hacmi en yüksek hisseler arasında bulunuyor. TEB Yatırım Havacılık Analisti Erdem Kaylı, Almanya'nın Türkiye'ye uçuş yasağının kaldırılması üzerinde çalıştığı haberlerinin havacılık sektörü hisselerine destek verdiğini belirterek, "Almanya'nın Türkiye'ye uçuş yasaklarını kaldırmaya hazırlandığı yönündeki açıklama olumlu bir sinyal. Özellikle gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı bir ülke ile uçuşların Haziran'da açılması, havayolları şirketleri için can suyu olacaktır... THY'nin de Temmuz-Ağustos-Eylül dönemini kapsayan uçuş programında da en fazla ağırlığı olan şehirler Almanya'dandı. Alman Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları havacılık sektörü için olumlu algılandı" dedi.

Öte yandan bu sabah bilanço açıklayan THY'nin ilk çeyrek zararı yüzde 61.5 artışla 2.02 milyar lira oldu. Analistler bilançonun hisselerdeki iyimserliği sınırlayabileceğini belirtti.