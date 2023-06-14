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Havacılık ve demir çelikte performansı ne etkileyecek?

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Direktörü Erdem Kaylı oluyor. Borsa İstanbul'da seçim sonrası hareketleri yorumlayan Kaylı, değişen ekonomi yönetiminin beklenen yeni politikalarının endeksi nasıl etkileyebileceğini değerlendiriyor. Kaylı özellikle havacılık ve demir çelik devlerinin şirket ve hisse performansında nelerin etkili olabileceğini ortaya koyuyor.

Havacılık ve demir çelikte performansı ne etkileyecek?
HABERTURK.COM

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Direktörü Erdem Kaylı oluyor. Borsa İstanbul'da seçim sonrası hareketleri yorumlayan Kaylı, değişen ekonomi yönetiminin beklenen yeni politikalarının endeksi nasıl etkileyebileceğini değerlendiriyor. Kaylı özellikle havacılık ve demir çelik devlerinin şirket ve hisse performansında nelerin etkili olabileceğini ortaya koyuyor.

HAVADA KİM AVANTAJLI?

Kaylı, havacılıkta 2022 yılı tamamı ve 2023 ilk çeyrek bilançolarını değerlendirerek bundan sonraki dönemde beklentini sıralıyor. Havacılıkta olumlu gelişmelerin en çok hangi şirketi etkileyeceğine dair görüşlerini aktaran Kaylı, yolcu sayıları, satışlar, maliyetler ve net borç açısından değerlendirildiğinde hangi şirketin avantajlı göründüğünü açıklıyor.

DEMİR ÇELİK DEVLERİ NASIL ETKİLENİYOR?


Demir çelik devlerinin üretim, fiyat ve marj düşüşünün hangi şirketi nasıl etkilediğini rakamlarla ortaya koyan Kaylı, bu alanda ihracattaki azalmanın sürüp sürmeyeceğini ve bu durumun şirketleri nasıl etkileyeceğine yönelik fikirlerini paylaşıyor. Kaylı ayrıca sanayi ve diğer alanlarda bilançolarını etkileyen kalemlerin yılın geri kalınında sürüp sürmeyeceğini dile getiriyor.

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