'Havacılıkta perakendecilik değişim sürecinden geçiyor”

Bu yıl 30. kuruluş yılını kutlayan Hitit Bilgisayar’da CEO’luğu kurucu ortak Nur Gökman’dan devralan Nevra Onursal Karaağaç, havacılıkta Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) belirlediği kurallarla perakendecilikte bir değişim süreci yaşandığını belirtti.

Hizmet verdiği başlıca alan olan Yolcu Hizmet Sistemleri (PSS) alanında Avrupa’nın ikinci, dünyanın üçüncü en büyük havacılık ve seyahat teknolojileri şirketi konumuna gelen şirketin Türkiye'nin önde gelen yazılım ihracatçıları arasında yer alan ve havacılık teknolojileri alanında da Türkiye’nin tek ihracatçı olduğunu dile getiren Karaağaç, Hitit’in satışlarının yaklaşık yüzde 80’nini yabancı para cinsinden elde ettiğini dile getirdi.

REKLAM Bundan 30 yıl önce ilk olarak sadakat programlarıyla yola çıkmış bir firma olan Hitit'in zaman içinde rezervasyondan biletlemeye kadar bir hava yolunun ihtiyacı olan bütün uçtan uca çözümleri sağlayan bir şirkete dönüştüğünü aktaran Karaağaç, "Bundan sonra da tabii ki havacılığın seyahat sektörünün ihtiyacı olan, gelişmekte olan her türlü teknoloji alanını değerlendiriyor olacağız. Şu anda havacılığın içinde IATA'nın belirlediği kurallarla perakendecilik alanında bir değişim sürecinden geçiyoruz. Yatırım endeksinde baktığında da ileri seviyedeyiz. Dolayısıyla bu anlamdaki yatırımlarımız, gelişmelerimiz ve sunduğumuz fırsatlarımız kesinlikle olacak. Mobil dünyası bizim sektörümüzde çok fazla ilerliyor. Bu alanda farklı ürünlerimize entegre ettiğimiz çözümlerimiz var ve bu alanda da değişik açılımlarımız olacak" diye konuştu.

700 HAVAALANINDA KULLANILIYOR Karaağaç’ın verdiği bilgiye göre, 2024 yılının ikinci çeyrek verileri ışığında dünya genelinde altı kıtada 49 ülkedeki 75 havayolu ve seyahat şirketi ile 700’ün üzerinde havalimanında kullanılıyor. Hitit ayrıca 65’ten fazla bankacılık ve ödeme sistemiyle entegre çalışan yazılım altyapısı sayesinde 6,5 milyar dolarlık bir satış hacmine aracılık ediyor. Türkiye'den bir dağıtım kanalı çıkarmış ve bu alanda bir oyuncu olmuş olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Karaağaç, "Şu anda Avrupa'da ve Afrika'da 2'nci, dünyada da 3'üncü olarak biliniyoruz. Amerika bölgesinde yeni büyüyoruz. Amerika dediğimiz Güney Amerika, Kuzey Amerika, Orta Amerika hepsini kapsıyor. Özellikle adalardan şu anda çok fazla katılımcımız var bu bölgelere açılımlarımız devam edecek. Asya Pasifik aynı şekilde zaten hani Afrika çok biliniyoruz. Dolayısıyla tek bir ülke tek bir hava yolu değil hedefimiz bütün dünya" değerlendirmelerinde bulundu.

Yeni acente sistemlerinden söz eden Karaağaç, "Yaşanan belirli gecikmeler, düzensizlikler, üzerine çok ağırlık vermiş durumdayız. Dolayısıyla ilgili özellikle havayollarıyla yakın çalışarak önümüzdeki günlerde çokca çalışmamız olacak. Ayrıca gözbebeğimiz olarak gördüğümüz yeni bir acente dağıtım sistemimiz var. Bunu küresel anlamda büyütmek için hem satış pazarlama hem de işbirlikleri anlamında çokça çalışmamız olacak" dedi. REKLAM 'HALKA ARZI ARZU ETMİŞTİM' Yönetim Kurulu Başkanı Nur Gökman, şirketi kültürünün ‘ekip olmak’ olduğunu ve bunu tüm çalışanların benimsediğini belirterek yönetim anlayışı ve işe bakışını şöyle özetledi:

“Bizim genel olarak hiyerarşide genel müdür söyler ve aşağıdaki ekipler yapar gibi bir modelimiz yoktur. Kimse kimseye iş buyurmaz, kimse kimseyi denetlemez. Herkes işini bilir ve yapar. Ekip arkadaşlarım genelde uzun zamandır birlikte şirkette çalıştığımız kişiler. 2018 yılından beri aynı yönetim kadrosu var. Yaptığınız işi hobiniz gibi görmezseniz çalışamazsınız. Severek yapmak lazım. Ben bunca yıldır “bir hayalim var ve onun peşinden gidiyorum” diye düşünerek çalıştım. Kapalı bir odada olmaktansa her zaman açık alanda, ekip arkadaşlarımın arasında çalışmayı yeğledim. Pandemi sonrası yeniden revize ettiğimiz ofisimizde de ben dahil yöneticilerimizin odası yok. Halka arzı yapmayı çok arzu etmiştim. Bunu yaptık, şimdi devretme zamanı.