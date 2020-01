Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, 'Baba Parası'nın Türkiye ve Avrupa'daki gala turnesi için uçak ve otomobille toplam 13.306 KM yol kat etti.

Ünlü oyuncuların havada ve karada geçirdiği süreleri toplarsak 2,6 gün yapıyor.

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, Berlin'de başlayan Avrupa gala turnesinde gurbetçilerle buluşmanın heyecanının yanında iki farklı heyecan daha yaşadı.

MANGA'NIN KONSERİNE BASKIN DÜZENLEDİLER

Amsterdam'da Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin'i güzel bir sürpriz bekliyordu.

Rüçhan Çamay'ın 'Para Para Para' adlı şarkısını 'Baba Parası' için yeniden yorumlayan ve klibinde rol alan maNga'nın Amsterdam'da konseri vardı.

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, maNga'nın konserine bir baskın düzenleyip sahne çıkarak 'Para Para Para'yı seslendirdi.

Ünlü oyuncuların sahneye çıkacağından haberi olmayan gurbetçilerimizin şaşkınlığı görülmeye değerdi.

FİLENİN SULTANLARINI HAVADA TEBRİK ETTİLER

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin bir sürpriz de Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'na yaptı.

Filenin sultanları, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvada Almanya'yı 3-0 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin'in Türkiye'ye dönüş uçağı filenin sultanlarının uçağıyla aynı gündü ama saatleri farklıydı.

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, filenin sultanlarını tebrik etmek için uçak saatlerini değiştirip yeni bilet alarak Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı başarılarından dolayı 11 bin metre yükseklikte tebrik etti.

ALMANYA - BELÇİKA - HOLLANDA'DAKİ GALA TURNESİNDEN İZLENİMLER

* Gurbetçiler, her gösterim öncesinde sahnede adeta küçük bir stand up gösterisi sergileyen Ahmet Kural ile Murat Cemcir'e 'Baba Parası'nın ikincisi ve 'Düğün Dernek 3' için sipariş verdi.

* Yerlerinde olsam, bir sonraki filmlerinin gala turnesine yetkililerini davet ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuruda bulunurdum.

Filmden önce ve sonra izleyicilerle isteyenlerle tek tek, isteyenlerle bir kaç kişilik toplu özçekim yapıldı. Tek tek de olsa toplu da olsa salonlardaki herkes ünlü oyuncularla özçekim yapma keyfini yaşadı.

* Turne boyunca en sevilen yemek Brüksel'de yenen midye ve dil balığı oldu.

Öyle ki 11 kişilik ekip, lokantanın midye stoğunu tüketti.

* Amsterdam'da gece yarısı açık lokanta bulma çabası geldi; Rotterdam dönüşünde Amsterdam'daki otele giriş yapıldıktan sonra Murat Cemcir'in 'Gidip bir yerlerde yemek yiyelim' cümlesinden hemen sonra ışık hızıyla minivana binildi.

Daha yolun başında herkes ne yemek istediğini söyledi.

İşin ilginç yanı herkesin farklı bir yemek istemesiydi.

Ellerde telefon lokanta arayışına girişildi.

Aranılan her yer, ya telefona cevap vermiyor veya 'Gelmeyin, az sonra kapatıyoruz' dedi.

Şehirde yaklaşık 45 dakika tur attıktan sonra gerilen sinirler patlamak üzereyken karşımıza bir Türk lokantası belirdi.

Minivana nasıl bir hızla binildiyse o hızla da inildi.

Adını daha önce hiç duymadığım bir et yemeği yendi.

Herkes o yemekten yerken "Gözünü sevdiğimin İstanbul'u. Sabaha kadar her çeşit lokanta açık" cümlesi sıkça sarf edildi.

AVRUPA'DA TÜRK FİLMLERİNE İLGİ NASIL?

Gurbetçilerimiz, Türk filmlerine oldukça büyük ilgi gösteriyor.

'Baba Parası'nın açılış rakamının Almanya'da Alman ve Hollywood filmleri arasında 6'ıncı sırada yer alması bu ilginin bir göstergesi.

Belçika'da ise 3'üncü sırada yer aldı.

AVRUPA'DAKİ TÜRKLERİN NÜFUSU

Almanya: 2 milyon

Arnavutluk:8 bin

Avusturya: 250 bin

Belçika:240 bin

Bosna Hersek:10 bin 700

Bulgaristan:60 bin

Çek Cumhuriyeti:3 bin 500

Danimarka: 75 bin

Fransa: 700 bin

Hollanda:500 bin

İngiltere (Birleşik Krallık): 400 bin

İrlanda: 4 bin 500

İspanya: 7 bin

İsveç: 62 bin 500

İsviçre: 130 bin

İtalya: 50 bin

Karadağ:2 bin

Kosova: 3 bin 500

Lüksemburg: Bin 600

Macaristan: 3 bin

Makedonya: 12 bin

Norveç: 21 bin

Polonya: 4 bin

Romanya: 13 bin

Yunanistan:25 bin

TOPLAM: 4 MİLYON 586 BİN 300 KİŞİ

* Kaynak: Dış İşleri Bakanlığı (6 Şubat 2019)



'BABA PARASI' TÜRKİYE GALA TURNESİ

1. TUR

İstanbul - Antalya (Uçak): 483 KM (1 Saat)

Antalya - İstanbul (Uçak): 483 KM (1 Saat)

2. TUR

İstanbul - Bursa (Otomobil): 154 KM (2 Saat)

Bursa - Kütahya (Otomobil): 183 KM (2 Saat)

Kütahya - Eskişehir (Otomobil): 79 KM (1 Saat)

Eskişehir - İstanbul (Otomobil): 330 KM (3 saat 40 dakika)

3. TUR

İstanbul - Ankara (Uçak): 350 KM (40 Dakika)

Ankara - İstanbul (Uçak): 350 KM (40 Dakika)

4.TUR

İstanbul - İzmir (Uçak): 332 KM (40 Dakika)

İzmir - Aydın (Otomobil): 183 KM (2 Saat 20 Dakika)

Aydın - Muğla (Otomobil): 133 KM (1 Saat 20 Dakika)

Muğla - İzmir (Otomobil): 226 KM (2 Saat 50 Dakika)

İzmir - İstanbul (Uçak): 346 KM (45 Dakika)

5. TUR

İstanbul - Adana (Uçak): 716 KM (1 Saat 30 Dakika)

Adana - Mersin (Otomobil): 87 KM (1 Saat)

Mersin - Adana (Otomobil): 87 KM (1 Saat)

Adana - Gaziantep (Otomobil): 223 KM (2 Saat 30 Dakika)

Gaziantep - İskendurun (Otomobil): 213 KM (2 Saat 10 Dakika)

İskendurun - Hatay (Otomobil): 61 KM (40 Dakika)

Hatay - İstanbul (Uçak): 823 KM (1 Saat 40 Dakika)

6. TUR

İstanbul - Adapazarı (Otomobil): 154 KM (1 Saat 20 Dakika)

Adapazarı - Çorlu (Otomobil): 271 KM (3 Saat 20 Dakika)

Çorlu - Edirne (Otomobil): 141 KM (1 Saat 30 Dakika)

Edirne - İstanbul (Otomobil): 237 KM (2 Saat 40 Dakika)

'BABA PARASI' AVRUPA GALA TURNESİ

1. TUR

İstanbul - Berlin (Uçak): 1.740 KM (2 Saat 30 Dakika)

Berlin - Köln (Otomobil): 573 KM (5 Saat 40 Dakika)

Köln - Brüksel (Otomobil): 222 KM (2 Saat 30 Dakika)

Brüksel - Amsterdam (Otomobil): 210 KM (2 Saat 30 Dakika)

Amsterdam - Rotterdam (Otomobil): 79 KM (1 Saat)

Rotterdam - Amsterdam (Otomobil): 79 KM (1 Saat)

Amsterdam - İstanbul (Uçak): 2.216 KM (3 Saat)

2. TUR

İstanbul Prizren (Uçak): 698 KM (1 Saat 40 Dakika)

Prizren - Priştine (Otomobil): 85 KM (1 Saat)

Priştine - Prizren (Otomobil): 85 KM (1 Saat)

Priştine - İstanbul (Uçak): 674 KM (1 Saat 30 Dakika)

TOPLAM: 13.306 KM

Toplam Uçak Yolculuğu: 16 Saat 58 Dakika

Toplam Otomobil Yolculuğu: 46 Saat

TOPLAM YOLCULUK: 62 Saat 58 Dakika

Avrupa'da birçok Türk filminin dağıtımını ve gala organizasyonunu yapan AF Media'nın sahibi Ali Fidan ile turne boyunca sohbet etme olanağı buldum.

Kendisinden edindiğim bilgiler şunlar; gurbetçilerimiz Türk filmlerine büyük ilgi gösteriyor.

Hele ki başrol oyuncularının galalarına katıldığı filmler gurbetçilerden daha fazla ilgi görüyor.

2019'da 26 Türk filmi toplam 7.553.725 $ hasılat elde etti.

Avrupa'da Türk filmlerinin değeri nedir?

Bizim için tabii ki yeri çok ayrı. Ayrıca Hollywood'dan sonra en çok izleyici toplayan 2'nci sinemayız. Dolayısıyla Türk filmleri Avrupa'da çok önemli.



Filmlerin izleyici sayıları olması gereken düzeyde mi yoksa daha fazla yükseltilebilir mi?

Tabii ki yükseltilebilir ama burada Hollywood yapımları çok ağır basıyor. Bizim yapımcılar, Hollywood yapımcıları kadar bilmedikleri için daha yüksek izleyici rakamlarını yakalayamıyoruz. Yanlış anlaşılmasın, bilmiyor olmaları şundan; Hollywood'daki yapımcılarla bizimkileri yan yana getirdiğinde aradaki mantalite farkını görürsünüz. Tanıtım malzemeleri gösterime 2 - 3 hafta kala geliyor. Hollywood öyle değil, 6 - 7 ay önceden tanıtıma başlıyorlar. Bizim o anlamda yapımcıların o seviyeye gelmesi lazım ki Türk filmleri yılda 140 - 150 milyon biletin kesildiği Almanya'da % 5, hatta % 10 hak sahibi olsun.

Şu anda ne kadar?

Şu an % 1 - % 2... Birçok filmi dublaj yapıp girmek lazım. Böylelikle Türk filmlerini sadece Türkler'e değil Avrupalılar'a da izletebiliriz.

Neden yapılmıyor, çok mu masraflı?

Masraflı tabii ki. Bu işin ucunda 20 -30 bin Euro gibi bir miktar var. Bir de bunun içinde filmin 2 - 3 ay önceden bitmiş olması lazım. Sinemacılara izletmemiz ve onlardan biraz fikir almamız lazım.

Dublajın faydası etkin bir şekilde olur mu?

O zaman Avrupalı izleyicileri de yakalayabiliriz. Filmlere alt yazı koyuyoruz ama dublajlı istiyorlar. Olmaması için bir sebep yok. Olması için birçok sebep var ama olmaması için bir sebep yok.



Avrupa galalarının faydası ne ölçüde oluyor?

Birincisi; izleyiciyle oyuncuyu buluşturmanın başka bir sıcaklığı oluyor. Sinemada gördüğü insanlara dokunmasını sağlamak birinci kural. İkincisi; onun sayesindeki etkileşim. Üçüncü ve en önemlisi de galalara protokol ve basın katılıyor. Ertesi gün Avrupa'daki birçok mecrada haber oluyor.