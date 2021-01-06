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Havayolu işletmelerinin ruhsat süresi salgın nedeniyle uzatılabilecek

Salgın nedeniyle uçuşlara ara verilmesi halinde, havayolu işletmelerinin ruhsat süresi İnceleme Komisyonu tarafından uzatılabilecek.

Havayollarına ruhsat esnekliği
Reuters

Salgın nedeniyle uçuşlara ara verilmesi halinde, havayolu işletmelerinin ruhsat süresi İnceleme Komisyonu tarafından uzatılabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ticari hava taşıma işletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen durumlarda, uçuşlara ara verilmesi ya da uçuşların tamamen durdurulması halinde, havayolu ve hava taksi işletmelerine ilişkin olarak yönetmelik kapsamında belirlenen ve
ruhsatın geçerlilik koşullarını etkileyen süreler, İnceleme Komisyonu tarafından uzatılabilecek.

Bu durumda, Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmış havayolu ve hava taksi işletmelerinde, anılan durumun geçerli olduğu süre boyunca yönetmeliğin "mali denetim" başlıklı 45. maddesinde öngörülen "asgari sermayenin öz varlık içerisinde mevcut olması" şartı aranmayacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, belirtilen muafiyet, 2019 ve 2020 yılları yılsonu ve ara dönem mali tablolarını da kapsamak üzere uygulanacak.

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