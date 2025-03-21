Hayal Köseoğlu ile Ersoy Nezir Çınarlı aşk yaşıyor

Hayal Köseoğlu, rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşadığını duyurdu.

Hayal Köseoğlu, diğer rol arkadaşı Burak Sevinç ile aşk yaşadığı iddiasını yalanlamıştı: Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Kol kola yürüyorduk sadece. Bir sürü arkadaşımla kol kola yürüyorum. 'Dizi aşkı' diye bir şey yok. Aşk değil, yanlış anlaşılma bence.

Hayal Köseoğlu - Burak Sevinç