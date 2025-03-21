Hayal Köseoğlu ile Ersoy Nezir Çınarlı aşk yaşıyor
Hayal Köseoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu, aynı dizide rol aldığı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk fotoğraflarını paylaşarak, birlikteliğini ilan etti
Hayal Köseoğlu, rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşadığını duyurdu.
Hayal Köseoğlu, sevgilisini doğum gününde romantik paylaşımlarda bulundu.
Hayal Köseoğlu, diğer rol arkadaşı Burak Sevinç ile aşk yaşadığı iddiasını yalanlamıştı: Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Kol kola yürüyorduk sadece. Bir sürü arkadaşımla kol kola yürüyorum. 'Dizi aşkı' diye bir şey yok. Aşk değil, yanlış anlaşılma bence.
Hayal Köseoğlu - Burak Sevinç