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        Haberler Magazin Hayal Köseoğlu ile Ersoy Nezir Çınarlı aşk yaşıyor

        Hayal Köseoğlu ile Ersoy Nezir Çınarlı aşk yaşıyor

        Hayal Köseoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu, aynı dizide rol aldığı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk fotoğraflarını paylaşarak, birlikteliğini ilan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 11:36 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:37
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        Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı
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        Hayal Köseoğlu, rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşadığını duyurdu.

        Hayal Köseoğlu, sevgilisini doğum gününde romantik paylaşımlarda bulundu.

        Hayal Köseoğlu, diğer rol arkadaşı Burak Sevinç ile aşk yaşadığı iddiasını yalanlamıştı: Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Kol kola yürüyorduk sadece. Bir sürü arkadaşımla kol kola yürüyorum. 'Dizi aşkı' diye bir şey yok. Aşk değil, yanlış anlaşılma bence.

        Hayal Köseoğlu - Burak Sevinç

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        #Ersoy Nezir Çınarlı
        #Hayal Köseoğlu
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