Hayalet şehir Paris'te bugün neler olacak?

PARİS'TEN CANLI YAYIN

12.13: Polise özellikle turistlere ve gazetecilere kibar davranmaları konusunda talimat verilmiş. Polis de bu talimata harfiyen uyuyor. Her dakika kontrol var ama son derece nazikler. Paris'i hiçbir zaman bu kadar sakin ve boş görmemiştim. Savaş alanı öncesi gibi sessizlik hakim halen sokaklarda.

11.55 Paris'in her köşesinde polis var. 50 metre içerisinde üç kere arandım. Özellikle polisi çekmememi istiyorlar, bu konuda çok hassaslar. Champs-Elysées'e doğru gidiyorum.

10.30 An itibarıyla Champs-Elysees caddesinde sükunet hakim. Sınırlı sayıda Sarı Yelek giyen gösterici Arc de Triomphe etrafına toplandı ama şu anda büyük çaplı bir gösteri için yeterli sayıda insan yok. Zaten polisin zırhlı araçları ve jandarma etrafta kuş uçurmuyor.

11.00Kapısında her saat kuyruk olan Louis Vuitton bugün kapalı. Günü sanatla geçirmek isteyenlere de kötü bir haberim var: Louvre, D’Orsay, Pompidou da tereddütlerden sonra kapılarına kilit vurdu. Rivoli Caddesi’ndeki mağazalar dün gece çoktan kepenk indirmişti zaten, birçoğu vitrinlerini tahta plakalarla kapattı.

Turistlere bugün şehir dışına çıkmaları öneriliyor. “Ne olacak, çok yakında Disneyland Paris var” diyor France 24. Bugün en yüksek sıcaklık 12 derece ve hava yağmurlu. Kim Mickey ve arkadaşlarıyla muhatap olur? Bir başka öneri ise Versailles’a gitmek. Daha doğrusu kendisini garlara atabilenlere şehir dışına çıkmaları öneriliyor.

Ama Parislinin aklında isyan var.

“Paris’in en güzel manzarası Eiffel Kulesi’nden çünkü Eiffel bir tek oradan görünmüyor” diyenlerdenseniz da şansınıza küsün, kule de kapalı.

Fransa ekonomisi dört haftadır süren Sarı Yelek protestoları yüzünden ağır darbe aldı. Üstelik Aralık ayı, Noel sezonu, tam insanların sokakta olması gereken, alışveriş yapmaları beklenen zaman.

Paris bir hayalet şehir şimdi. Champs-Elysées’e giden metro kapalı. Parisliler için gündelik rutin aksamış durumda, dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden birindeki ziyaretçiler ise otellerine kapandı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı kalabalıklardan uzak durmayı öneriyor, Türk Dışişleri Bakanlığı da benzer uyarıları tekrarlıyor.

Dün gece Başbakan’la görüşen Sarı Yelek liderlerinden biri bugün protestolara gelinmemesi çağrısı yaptı aslında. Başbakan’ın hafta içinde Cumhurbaşkanı Macron’la görüşmesini ve buradan çıkacak açıklamayı beklemeyi önerdi. Aynı görüşmedeki başka hareket liderleri de benzer çağrıları yineledi. O yüzden bir ihtimal, asker ve polisin koruyacağı, barikatları delecek zırhlı araçların sokaklarda dolaştığı Paris’te beklenen olmayabilir.



1968’den beri en güçlü sokak protestolarına geçen hafta sahne olan Paris’te ise isyan ruhu genlere işlediği için ne olacağını kestirmek de güç.

Sarı Yelek her ne kadar benzinden alınacak (ve Fransa’nın karbon ayak izini küçültecek) vergileri protesto amaçlı başladıysa da kısa sürede Macron’un yönetim biçimine karşı yüksek sesli bir itiraza dönüştü. “Sol” dalgayla seçilen Cumhurbaşkanı kısa görev süresinde hep zenginden yana tavır aldı, iş dünyasını kayırdı, zenginlerden alınan vergileri indirdi. Sarı Yelek’in isyanı da bu adaletsizliğe. Macron mesajı aldı ama iş istifasını istemeye kadar vardı.

Şimdi hayalet şehir Paris’te sokağa çıkıyorum. Gün boyunca gelişmeleri buradaki canlı blog’umdan takip edebilirsiniz.

SADECE PARİS'LE SINIRLI DEĞİL

Sarı Yelekler’in en büyük itirazlarından biri protestoların Paris’le sınırlı olduğu. Aslında dip dalganın Fransa’nın geri kalan kısımlarında olduğunu, özellikle taşradaki halkın Macron’un politikalarından olumsuz etkilendiğini iddia ediyorlar. Ancak Saray itirazları ancak Paris sokaklarında gösteriler düzenlenince fark etti, buna da kızıyorlar. Araba yakmadan, ortalığı ateşe vermeden Macron’un dikkatini çekemediklerine dair yorumlar var. Tabii Macron’un geçen haftadan sonra geri adım atmış olması da protestocularda “Demek ki korkutulup esneyebilir” algısının oluşmasına neden oldu. Bugün aslında sokağa çıkmalarının pek amacı yok, ama iş Macron’a karşı bir eyleme dönüştü.