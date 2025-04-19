Hayalimdeki Düğün filmi konusu ve oyuncuları: Hayalimdeki Düğün filminin konusu nedir?
Hayalimdeki Düğün (Shotgun Wedding) filmi 19 Nisan Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mark Hammer, Elizabeth Meriwether'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Jason Moore oturmaktadır. Peki, "Hayalimdeki Düğün filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Hayalimdeki Düğün filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
Başrollerini Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Lenny Kravitz'in paylaştığı film 2022 yılında vizyona girdi. Romantik komedi türünde kaleme alınan Hayalimdeki Düğün filmi beyaz perdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, "Hayalimdeki Düğün filminin konusu nedir? Hayalimdeki Düğün oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Hayalimdeki Düğün filmi hakkında tüm detaylar...
HAYALİMDEKİ DÜĞÜN KONUSU NEDİR?
Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin bir araya gelmesine neden olur. Bu durum düğün için tehkike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir.
Düğünde konuklardan birisi rehin olarak alınınca işler iyice karışır ve sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.
HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Lenny Kravitz.