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Hayaller Maldivler gerçekler ‘Komşu’

DORinsight, geleneksel ‘Bayram Tatili Tercihleri’ araştırma sonuçlarını açıkladı. Bayramda tatilcilerin yüzde 90’ı yurt içinde tatil yapacak; tatilciler sırasıyla Antalya, Bodrum, Ayvalık, Fethiye ve Marmaris’e gidecek. Araştırmaya göre katılımcıların hayalindeki tatil yeri Maldivler olurken, en çok tercih edilen yurt dışı destinasyonu ise Yunanistan çıktı

07.08.2018 - 12:01 | Güncelleme: AA

Araştırmaya göre bu yıl 9 gün olarak belirlenen Kurban Bayramı tatilinde katılımcıların yüzde 90’ı yurt içinde tatil yapacak. Tatilciler yurt içinde en çok Antalya, Bodrum ve Ayvalık’a gidecek. Araştırmada yurt dışında en çok tatil yapılmak istenen destinasyon ise Maldivler çıktı. Ancak tatilcinin hayali Maldivler olsa da gerçekte bu bayram en çok Yunanistan’ın Mikanos Adası ve Thassos Adası tercih edilecek.

10-24 Temmuz 2018 tarihleri arasında online olarak yapılan araştırmaya; Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup çalışan 7.954 kişi katıldı. Araştırma kapsamında katılımcılara Kurban Bayramı tatili tercihleri sorulurken ilgi çekici sonuçlara ulaşıldı. İşte Türkiye’de tatilcinin tercihleri:

YÜZDE 30'U AİLE ZİYARETİNDE

Katılımcılara bayram tatilini nasıl değerlendireceği sorulduğunda yüzde 43’ü tatile çıkacağını, yüzde 23’ü evinde dinleneceğini, yüzde 30’u ise ailesi ile olacağını belirtti. Tatile çıkacak katılımcıların yüzde 90’ı ise tatilini yurt içinde değerlendirecek.

TATİLCİLERİN YURT İÇİNDE TERCİHİ ANTALYA VE BODRUM

Yurt içinde tatile çıkacak katılımcıların tercihlerinin yüzde 15’i Antalya olurken, yüzde 12’si Bodrum, yüzde 9’u Ayvalık ve Fethiye, yüzde 8 ise Marmaris çıktı.

YUNAN ADALARI İLK TERCİH

Bayramda tatilini yurt dışında geçirecekler ise soluğu komşuda alacak. Uygun fiyatlar ve vizesiz geçiş avantajına sahip Yunan Adaları yurt dışı tatilinde ilk sırayı alıyor. Mikanos ve Thassos Adaları’nı Paris, Roma, Barcelona, Venedik ve New York izliyor.

YÜZDE 10 HİÇ TATİL YAPMIYOR

Katılımcıların yüzde 36’sı yıl içerisinde iki kez tatile çıkarken, yüzde 28’i 1 kez, yüzde 14’ü ise 3 kez tatile çıktığını belirtiyor. Katılımcıların yüzde 10’u ise hiç tatil yapmadığını söylüyor.

Katılımcıların yüzde 71’i tatil fırsatlarını takip ederken, yüzde 28’i fırsatları önemsemiyor. Katılımcıların yüzde 32’si erken rezervasyon kampanyalarından yararlanırken yüzde 68’i erken rezervasyon yaptırmıyor.

HAYALLER MALDİVLER VE MİAMİ

Tüm katılımcılara hayallerindeki tatil destinasyonu sorulduğunda yüzde 19’u Maldivleri tercih ederken, yüzde 17’si Miami, yüzde 12’si ise İbiza ve Venedik cevabını verdi. Bu yanıtları sırayla Roma (yüzde 7) ve Bahamalar (yüzde 6) izledi.

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