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        Haberler Sağlık Hayat kurtarıyor! Boğaza bir şey kaçtığında yapılan Heimlich Manevrası nedir, nasıl uygulanır, kimlere yapılır?

        Hayat kurtarıyor! Boğaza bir şey kaçtığında yapılan Heimlich Manevrası nedir, nasıl uygulanır?

        Boğaza bir şey kaçması, aniden oluşan ve ciddi sonuçlar doğurabilen bir durumdur. Bu tür acil durumlarda Heimlich Manevrası, kişinin solunum yolunu tıkayan cismin çıkarılmasına yardımcı olan etkili bir müdahaledir. Peki, Heimlich Manevrası nedir, nasıl uygulanır, kimlere yapılır? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 13:20 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:20
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        Birçok insan için boğaza bir şey kaçması korkutucu bir an olabilir ve bu aniden yaşanabilir. Ancak, böyle bir durumda hızlı ve doğru bir müdahale, hayati önem taşır. Heimlich Manevrası, solunum yolunu tıkayan bir cismin etkili bir şekilde dışarı atılmasına yardımcı olur. Bu manevra, herkes tarafından öğrenilebilecek basit bir teknik olup, acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilir. Peki, Heimlich Manevrası nedir, nasıl uygulanır, kimlere yapılır? İşte ayrıntılar...

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        HEIMLICH MANEVRASI NEDİR?

        Heimlich Manevrası, boğaza yabancı bir cisim kaçtığında kişinin kendi kendine veya başkası tarafından yapılan bir acil müdahale yöntemidir. Bu manevra, solunum yolunu tıkayan cismin dışarı atılmasını sağlamak için karın bölgesine yapılan basınçlı bir müdahaledir.

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        HEIMLICH MANEVRASI NASIL UYGULANIR?

        • Kişiye Yaklaşma: Kişiyi sakinleştirin ve onay alın. Eğer kişi konuşamıyorsa veya boğazı tıkalıysa, hemen yardıma başlayın.
        • Arkadan Sarılma: Kişinin arkasına geçin ve ellerinizi birleştirerek, yumruk şekli oluşturun.
        • Konum Alma: Kişinin göbek deliğinin hemen üstüne yerleşin. Ellerinizi yumruk yaparak kişinin karın bölgesine yerleştirin.
        • Basınç Uygulama: Hızlı ve kontrollü bir şekilde içeri doğru ve yukarıya doğru bastırın. Bu hareketle cismin dışarı çıkması sağlanabilir.
        • Tekrar Etme: Eğer cisim çıkmazsa, işlemi tekrarlayın. Ancak, kişi bayılırsa veya bilinç kaybı yaşarsa, hemen profesyonel yardım çağrısı yapın ve CPR gibi diğer acil müdahaleleri uygulayın.
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        HEIMLICH MANEVRASI KİMLERE UYGULANIR?

        Heimlich Manevrası, her yaştan ve cinsiyetten kişiye uygulanabilir. Özellikle bebekler, çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlılar, yabancı cisimlerin solunum yolunu tıkama riski daha yüksek olan gruplardandır. Bu nedenle, bu gruplara yönelik olarak özellikle dikkatli olunmalı ve gerektiğinde bu müdahale uygulanmalıdır.

        Boğaza bir şey kaçtığında zamanın önemli olduğunu unutmayın. Heimlich Manevrası'nı doğru bir şekilde bilmek ve hızlıca uygulamak, hayati önem taşır.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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