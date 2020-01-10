Eskişehir-Seyitgazi karayolunda meydana gelen ve genç avukat Cemre Parmaksız'ın hayatını kaybettiği kaza, otobüs güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İHA'nın haberine göre geçtiğimiz çarşamba günü Eskişehir - Seyitgazi yolunda meydana gelen trafik kazasında Enes Duman idaresindeki 26 FF 528 plakalı otomobil, kar yağışı sebebiyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek 26 E 2804 plakalı Mesut K. idaresindeki belediye yolcu otobüsüne çarptı.
Kaza sonrasında yaralılar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Enes Duman ve araçta bulunan Eskişehir Barosuna kayıtlı genç avukatlardan Cemre Parmaksız hayatını kaybetti. Cemre Parmaksız'ın cenazesi Bilecik'e defnedilirken, Enes D.'nin cenazesi ise Eskişehir'de toprağa verildi.
KAZA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İki gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri, otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Aracın kayarak gelmesi ve otobüse çarpması anbean kaydedilirken, şoför Mesut K.'nın ise üstüne gelen cam parçalarını temizlemesinin ardından otobüsten inmesi görüntülerde yer aldı.
SÜRÜCÜSÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Kazanın ardından gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü Mesut K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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