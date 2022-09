Hayatını kurtaran köpek can dostu oldu

DHA

Bolu'da Aktaş Mahallesi'nde kasaplık yapan Mehmet Aşkar, 1 yıl önce dükkanının önündeki yolda kaza tehlikesi geçirdi.

DHA'nın haberine göre Aşkar'a bir otomobil çarpacağı sırada, ara sıra beslediği bir sokak köpeği onu paçasından çekerek kurtardı.

Hayatını kurtaran köpekle Mehmet Aşkar arasında dostluk başladı. Her gün dükkana gelen köpeğe et verip besleyen Aşkar, köpekle sohbet edip dertleştiğini ve kendisini dinlediğini söyledi.

Mehmet Aşkar, köpeğin de kendisini sevdiğini ifade ederek, "Ara sıra gelirdi. Bazen et veriyordum. Bir gün kapıda bekliyordu. İnsanları rahatsız etmesin diye kızdım. Sonra paketleri aldım telaşla otoparktaki araca götürmek için hızlıca götürürken, pantolonumdan tuttu ve çekti. Ben de başkasının poşetine niye sulanıyorsun dedim. O anda anladım ki karşı yönden gelen araç bana çarpmasın diye tutmuş beni köpek. Ondan sonra dostluğumuz başladı" dedi.

Her gün gelen köpeği beslediğini söyleyen Aşkar, "Her gün gelir ben buradan yarım kilo et veririm. 1 hafta 10 gündür dişi bir köpekle arkadaşı var onunla geliyor. Yarısını kendi yer, diğer yarısını arkadaşı yer. Bazen dertleşiyoruz. Ruhen ve bedenen seviyor beni. Benim söylediğimi anlıyor. İnsanları rahatsız etmiyor. Kedileri de rahatsız etmiyor. Çok akıllı bir hayvan. Anlaşıyoruz, iyi hoşuma gidiyor. Ben hayvanları zaten severim" diye konuştu.