'Haydi Tut Elimi'de buluştular Ünlü isimler, 26 Ocak'tan itibaren üç jenarasyonu buluşturacak olan BKM yapımı 'Haydi Tut Elimi'nin özel gösteriminde buluştu

26 Ocak'tan itibaren üç jenerasyonu buluşturacak olan BKM yapımı 'Haydi Tut Elimi'nin oyuncu kadrosu, çekimlerden sonra filmin özel gösterimi için bir araya geldi.

Duygu dolu anların yaşandığı özel gösterimde, filmin çocuk oyuncuları Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay, ve usta oyuncular Işıl Yücesoy, Erhan Yazıcıoğlu, Coşkun Demir, Ezo Sunal, İzzet Öz ve Doğan Akdoğan katılırken, filmi izlemeye gelen konuklar arasında;

Ali Sunal, Arzu Sabancı, Güneş Sertkaya, Beste Bereket, Gül Sunal, Meltem Cumbul, Onur Buldu, Tuğrul Tülek, Tahsin Hasoğlu & ailesi ve Zerrin Tekindor’da vardı.

Arzu Sabancı - Güneş Sertkaya

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İzleyicilerle Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda buluşacak olan, yönetmenliğini Tuğçe Soysop’un üstlendiği, senaryosunu Uğur Güvercin, Cihan Deniz, Pelin Serin, Onur Ümit ve Ali Ateş’in kaleme aldığı macera dolu, umut ve sevgi aşılayacak 'Haydi Tut Elimi'nin konusu şöyle; dans tutkunu iki genç yetenek 'Duygu' ve 'Kaan', yurt dışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa “Bir şarkının hikâyesini” bulmaktan geçer. 'Duygu' ve 'Kaan', en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak “Malum şarkının hikâyesi” için müthiş bir maceraya çıkar. Kimi zaman hüzün, kimi zaman da kahkaha dolu anlar yaşayacak olan gençlerimiz, macera dolu bu yolculukta; aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak.

Zerrin Tekindor - Cansu Akbel