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        Haberler Yaşam Hayvanlar yaşlandıkça daha az sosyalleşiyor

        Hayvanlar da yaşlandıkça daha az sosyalleşiyor

        Yeni bir araştırma, yaşlanmanın yalnızca insanları değil, bazı hayvanları da sosyal çevrelerinden uzaklaştırdığını öne sürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 11:23 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:23
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        Hayvanlar da yaşlandıkça daha az sosyalleşiyor
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        İngiltere'de bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, yaşlanmanın sadece insanlar üzerinde değil, hayvanlar üzerinde de benzer sosyal etkiler yarattığı ifade edildi.

        Çalışmaya göre bazı hayvanlar, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde sosyal etkileşimlerini azaltarak daha fazla bireysel zamana yöneliyor.

        Bilim insanları, yaşa bağlı bu sosyal geri çekilmenin biyolojik değişimler, çevresel stres faktörleri ve içgüdüsel davranışlarla bağlantılı olabileceğini belirtti.

        Bu durumun, yaşlanmanın sosyal etkilerinin türler arası benzerlik taşıdığına ve yaşlanan hayvanların da insanlarınkine benzer sosyal değişimler yaşadığına dikkat çekildi.

        "YAŞLANAN HAYVANLARIN SOSYAL ÇEVRELERİNDEN UZAKLAŞMASI ADAPTASYON STRATEJİSİ"

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        Araştırmada, yaşlanmanın sosyal yapıları daraltması ve çevresel uyaranlara duyarlılığı azaltması gibi eğilimlerin insanlarda olduğu kadar hayvanlarda da yaygın olduğu gözlemlendi.

        Uzmanlar, bu sosyal geri çekilmenin özellikle türler arası ilişkiler, grup dinamikleri ve bireysel hayatta kalma stratejileri üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

        Ayrıca, yaşlanan hayvanların sosyal çevrelerinden uzaklaşmasının bir adaptasyon stratejisi olabileceği düşünülüyor; bu davranışla hem enerji tasarrufu sağlanıyor hem de çevresel risklerden korunma hedefleniyor.

        Bu yeni verilerde, sosyal geri çekilmenin yaşlanma sürecinin bir parçası olarak doğada yaygın bir olgu olabileceğine vurgu yapıldı.

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