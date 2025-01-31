Hayvansal gıdaların sadece yüzde 8'inin yağlı balıkla değiştirilmesi, yüz binlerce ölümü önleyebilir

Araştırmacılar bu türlerin “son derece besleyici, çevre dostu, uygun fiyatlı ve denizde en bol bulunan türler” olduğuna dikkat çekti. Araştırmacılar ayrıca, küresel diyette kırmızı et yerine yem balıklarının (piyasa değeri düşük ancak sağlık açısından faydaları yüksek olanlar) kullanılmasının özellikle iskemik kalp hastalığı, felç, diyabet ve kolorektal kanser gibi diyetle ilişkili bulaşıcı olmayan hastalıklar üzerindeki etkisinin büyük olacağını gördü.