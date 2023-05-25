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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hazal Subaşı: İlişkimiz bir ay önce başladı

Hazal Subaşı, yeni bir aşka yelken açtığı sevgilisi Atakan Başavcı ile ilk kez objektiflere yansıdı. Gazetecilerle konuşan ünlü oyuncu, "İlişkimiz yaklaşık bir ay önce başladı" itirafında bulundu

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  • Hazal Subaşı'dan itiraf: İlişkimiz bir ay önce başladı - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Hazal Subaşı, yaklaşık bir ay önce tanıştığı sevgilisi Atakan Başavcı ile Suadiye’de görüntülendi.

    Mekan çıkışında bir anda karşısında gazetecileri görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen taze aşıklar, ilişkilerini doğruladı.
  • Hazal Subaşı'dan itiraf: İlişkimiz bir ay önce başladı - Magazin haberleri

    "BİR AY ÖNCE BAŞLADI"

    Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamada bulunan Subaşı, "İlişkimiz yaklaşık bir ay önce başladı, şimdi evimize gidiyoruz. İyi akşamlar" demekle yetindi.
  • Hazal Subaşı'dan itiraf: İlişkimiz bir ay önce başladı - Magazin haberleri

    Bir hayli keyifli oldukları görülen çiçeği burnunda çift, ardından evlerin yolunu tuttu.

    Ayrıca Atakan Başavcı'nın oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kuzeni olduğu öğrenildi.
  • Hazal Subaşı'dan itiraf: İlişkimiz bir ay önce başladı - Magazin haberleri

    "HAYATI ANLIK YAŞIYORUM"

    Öte yandan daha önce hakkında bilinmeyenleri anlatan Hazal Subaşı, kendisini "rahat, eğlenceli ve çalışkan" olarak tanımlamıştı.

    Ünlü isim, "Hayatı kafana göre yaşayanlardan mısın yoksa her şeyin planlı mıdır?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

    İş dışında tüm hayatımı çok plansız ve anlık yaşıyorum. Bir rutinim oluşursa da genelde kısa süre sonra başka bir rutin bulurum kendime.
  • Hazal Subaşı'dan itiraf: İlişkimiz bir ay önce başladı - Magazin haberleri

    "DENGEYİ BULUYORUM"

    Oyuncu, aşkın hayatındaki yerini de, "İlişkinin başlarında hayatımda büyük bir yer kaplıyor aslında. Sonrasında yavaş yavaş rayına oturtabiliyorum her şeyi ve dengeyi buluyorum" sözleriyle anlatmıştı.
  • Hazal Subaşı'dan itiraf: İlişkimiz bir ay önce başladı - Magazin haberleri

    Hazal Subaşı

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