Hazal Subaşı: İlişkimiz bir ay önce başladı

"HAYATI ANLIK YAŞIYORUM"



Öte yandan daha önce hakkında bilinmeyenleri anlatan Hazal Subaşı, kendisini "rahat, eğlenceli ve çalışkan" olarak tanımlamıştı.



Ünlü isim, "Hayatı kafana göre yaşayanlardan mısın yoksa her şeyin planlı mıdır?" sorusuna şu yanıtı vermişti:



İş dışında tüm hayatımı çok plansız ve anlık yaşıyorum. Bir rutinim oluşursa da genelde kısa süre sonra başka bir rutin bulurum kendime.