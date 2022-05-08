Hazır giyim ve konfeksiyondan çifte rekor

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,6 artarak 23,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu değerle tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı.

Bu yılın ocak-nisan döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 21,7 artarak 83,6 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 240,1 milyar dolara çıktı.

Nisan 2021'de 1 milyar 625 milyon dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de bu yılın aynı döneminde yüzde 25,6 artışla 2 milyar 42 milyon dolarlık ihracata imza attı. Bu performansı ile sektör, nisanda tüm zamanların aylık ihracat rekorunu elde etti.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Nisan 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 artışla 7,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör, söz konusu dönemdeki ihracatıyla da rekora imza attı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 380 milyon dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 174 milyon 52 bin dolarla Bursa ve 147 milyon 13 bin dolarla İzmir takip etti.

SEKTÖR NİSANDA EN FAZLA DIŞ SATIMI ALMANYA'YA YAPTI

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 353 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 283 milyon dolarla İspanya ve 213 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 1 milyar 252 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 276 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci ve 172 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

TİM verilerine göre, geçen ay 182 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 8,7 pay aldı.

"4 AYLIK PERFORMANSIMIZLA DA BİR REKORA İMZA ATTIK"

TİM Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazır giyim ve konfeksiyonun; katma değerli üretimi, istihdamı ve ihracatı ile Türkiye'nin stratejik öneme sahip sektörleri arasında yer aldığını belirtti.

2021'i 20,3 milyar dolar gibi rekor bir ihracat ile tamamlayarak Türkiye'ye net 18,5 milyar dolar döviz kazandırdıklarını ifade eden Gültepe, şunları kaydetti:

"2022'ye de en az 23 milyar dolar hedefiyle başladık. İlk 4 ayın verileri, hedefe emin adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. Rekorlarımız 2022'de de devam ediyor. Aylık ihracatta ilk kez geçen mart ayında 2 milyar doların üzerine çıkmıştık. 2 milyar 42 milyon dolarla nisanda aylık ihracat rekorumuzu yeniledik ve tüm zamanların ihracat rekoruna imza attık. Nisanı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artıda tamamladık. 4 aylık performansımızla da bir rekora imza attık."

"İLK 4 AYIN VERİLERİ, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN DE BİZİ UMUTLANDIRIYOR"

Mustafa Gültepe, ocak-nisan döneminde ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 artışla 7,5 milyar dolara çıkardıklarını belirterek, "İlk 4 ayın verileri, önümüzdeki dönem için de bizi umutlandırıyor. Hazır giyimde en büyük pazarımız olan AB'ye ihracatımızda ocak-nisan döneminde yüzde 22,2'lik bir artış gerçekleştirdik. Aynı dönemde İngiltere'ye ihracatımızı yüzde 25,3, ABD'ye ihracatımızı yüzde 29,4 artırdık. Toplam hazır giyim ihracatımızın yüzde 75'e yakın bölümünü gerçekleştirdiğimiz bu pazarlarda ortalamanın üzerinde bir artış yakalamış bulunuyoruz." diye konuştu.

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ihracata olumsuz yansımasının da sınırlı olduğunu aktaran Gültepe, ocak-nisan döneminde Rusya'ya ihracatın yüzde 7,1, Ukrayna'ya ihracatın ise sadece yüzde 5,1 daraldığını, Batılı ülkelerin ambargosu nedeniyle gelecek aylarda Rusya'ya ihracatta yeniden bir ivme yakalayacaklarını öngördüğünü bildirdi.

Gültepe, ham madde maliyetlerindeki artış nedeniyle özellikle basic ürünlerde fiyat tutturmakta zorlansalar da yurt dışından siparişlerin devam ettiğini belirterek, "Nisan ayında kapasite kullanım oranımız yüzde 84,1'e ulaştı. Eğer olağanüstü gelişmelerle karşılaşmazsak 2022'yi 23 milyar doların üzerinde bir ihracatla kapatabileceğimize inanıyorum." dedi.