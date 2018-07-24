Hearts - Cowdenbeath maçı rakamları

İskoçya Lig Kupası Grup C heyecanı devam ediyor. Hearts, 24 Temmuz 2018 Salı günü Cowdenbeath takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Hearts 4 puanla 3. sırada, Cowdenbeath 6 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Hearts, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cowdenbeath, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 516 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hearts kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.25, Cowdenbeath sahadan galip ayrılırsa 12.50 oranını elde edecekler.

Hearts son hafta oynanan Glasgow Rangers maçında 2-2 berabere kaldı.

Cowdenbeath, Alloa Athletic karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Cowdenbeath, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Cowdenbeath, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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