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"Hedefimiz ithal kömürü asgariye indirmek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bin 500 işçi alımıyla alakalı söz vermişti. O söz bizim için talimat mahiyetindedir. Arkadaşlar çalışmalarını devam ettiriyorlar. Çalışma Bakanlığımız İŞKUR'la istişareler aşamasında, o süreci hızlıca tamamladıktan sonra inşallah süratle işçi alımını da gerçekleştirmiş olacağız." dedi

05.09.2018 - 17:50 | Güncelleme: AA

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Dönmez, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ı ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Dönmez, burada yaptığı konuşmada, kentte coşku ve sevgiyle karşılanmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Zonguldak'ın yaklaşık iki asırdır madencilik sektörünün göz bebeği olduğunu dikkati çeken Dönmez, "Sadece madencilik alanında değil, bizim diğer alanımız olan enerji alanında da aslında ciddi yatırımlar var. Yaklaşık 3 bin megawatı geçen termik santral projelerimiz var. Hemen hemen tüm branşlarımız Zonguldakımızda gösterilmektedir, örnek bir şehrimiz." şeklinde konuştu.

TTK'YA İŞÇİ ALIMI

"Geçtiğimiz yıl açıkladığımız milli enerji ve maden politikasının en önemli ayaklarından birisi yerlileşmeydi." diyen Dönmez, şöyle devam etti:

"Yerli kaynakları azami derecede ekonomiye kazandırmak için yeni modeller yeni projeler hayata geçirdik. Onların önemli ayaklarından birisi de taş kömürüyle alakalı husus. Türkiye'de yaklaşık 30 milyon ton civarında taş kömürü ihtiyacımız var. Bunun ancak 1 milyon ton civarındaki kısmını yerli kaynaklarımızdan ki biliyorsunuz taş kömürü sadece Zonguldak havzasında bulunuyor. Hedefimiz ithal kömürü asgariye indirmek, mümkünse sıfırlamak. Onun için bu bölgede işçimiz, mühendisimiz, hep birlikte üretimin dolayısıyla istihdamın artması için ne gerekiyorsa yapacağız. Merakla beklediğinizi biliyorum, sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bin 500 işçi alımıyla alakalı söz vermişti. O söz bizim için talimat mahiyetindedir. Arkadaşlar çalışmalarını devam ettiriyorlar. Çalışma Bakanlığımız İŞKUR'la istişareler aşamasında, o süreci hızlıca tamamladıktan sonra inşallah süratle işçi alımını da gerçekleştirmiş olacağız."

YERLİ KÖMÜRE DÖNÜŞÜM PROTOKOLÜ

Dönmez, yerli kömüre dönüşüm protokolünün devam edeceğini belirterek, "İki özel sektör arasında bir anlaşmaydı, biz bir yerde arabuluculuk yapmış olduk. Biz üreticiyle tüketiciyi bir araya getirdik, aralarında bir anlaşma sağlandı. Şimdi süretle tabii o sahanın işletmeye geçmesini bekliyoruz. Birtakım hukuki yerine getirilmesi gereken prosedürler vardı. Onlar da tamamlanır tamamlanmaz bu tedarik zinciri sağlanmış olacak. Bu ilk ama son değil. Aslında biz bütün ithal yakıtlı santrallere aynı teklifi götürdük. 'Gelin burada gerekirse kendi kömürünüzü kendiniz çıkartın ya da çıkartamıyorsanız bu işi yapan firmalardan tedarik anlaşması yapın.' diye teşvik ettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, daha sonra Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, burada TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'ndan brifing aldı.

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