Hekim ve diş hekimi muayenelerinde alınan katılım payları güncellendi

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de 24 Mart 2013'te yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği"nin "Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı" başlıklı maddesinin birinci fıkrasında değişikliğe gidildi.

Buna göre, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmamasına devam edilecek.

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde, Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Bakanlığa bağlı hastanelerde, diş hekimliği fakülteleri bulunan devlet ya da vakıf üniversite hastanelerinde, tıp fakülteleri bulunan devlet ya da vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ise 20 lira katılım payı alınacak.

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İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında katılım payı olarak 50 lira tahsil edilecek.

Sağlık Bakanlığınca sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden, sağlık hizmeti sunucularına sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı yüzde 50 oranında azaltılarak tahsil edilecek.

Sağlıkta basamaklar arası sevk zincirinin etkinliğini artırmak üzere tüm sağlık basamaklarının birbirine entegrasyonu ve eş güdüm içinde sağlık hizmeti sunulmasına yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar tamamlanana kadar, özel sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı, birinci basamaktan sevk edilmiş gibi kabul edilecek ve yüzde 50 oranında azaltılarak tahsil edilecek.

Tebliğ değişikliği, 15 Ocak'tan geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.