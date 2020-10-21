HEKİMOĞLU 22. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 20 Ekim Salı yayınlanan 22. son bölümde Hekimoğlu ve Selin arasındaki sonu gelmeyen çekişmelerin dozu giderek yükselir. Öyle ki Hekimoğlu İpek’ten Selin’i kovmasını isteyecek kadar ileri gider. İpek onun bu talebini ciddiye almasa da Hekimoğlu boş durmayacaktır. Selin’in özel hayatına dair bilgi edinmek için yapmadığını bırakmaz. Bu sürece Selin’in kocası Metin de dahil olunca işler iyice kızışır.

Diğer yandan dünyaca ünlü bir bisikletçi yarış esnasında fenalaşarak hastaneye getirilir. Doping aldığını inkar etmeyen sporcu giderek kötüleşince Hekimoğlu onu bu hale düşüren asıl sebebin peşine düşer. Bu arada doping konusunun basına sızması, an meselesidir. Bütün dünyada tanınan sporcu, kariyerini kötü bir sonla noktalamanın eşiğine gelir.

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