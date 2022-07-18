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Haberler Gündem Trafik Son dakika: İstanbul'da cadde ortasında durdu, dönüş yapamayan şoföre saldırmaya çalıştı!
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Hem cadde ortasında durdu, hem de dönüş yapamayan şoföre saldırmaya çalıştı

İstanbul'da bir sürücü, dönüş yapamayan İETT şoförünün kornaya basmasına sinirlendi. Çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika: İstanbul'da cadde ortasında durdu, dönüş yapamayan şoföre saldırmaya çalıştı!
Caddenin ortasında durup şoföre saldırdı
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İHA

Arnavutköy’de cadde ortasında duran bir sürücü, dönüş yapamayan İETT şoförünün kornaya basmasına sinirlenip araca saldırdı. Sürücü ve yanındakiler şoföre hakaret ederken, gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Arnavutköy’de meydana geldi. İddiaya göre, cadde ortasında duran araç nedeniyle dönüş yapamayan İETT otobüsünün şoförü kornaya bastı. Şoförün kornaya basmasına sinirlenen sürücü ve beraberindekiler aracından inerek şoföre hakaret edip saldırmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma son bulurken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Fotoğraflar, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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