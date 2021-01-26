Hem darp hem pitbull dehşeti yaşattılar! - Haberler

İHA

Olayda yolda yürüyen Ö.G. isimli bir vatandaşın, tanımadığı iki şahıs tarafından yolu kesildi. Şehrin göbeğinde 2 kişi ilk önce Ö.G isimli vatandaşı darp etti ve sonrasında da Ö.G’nin üzerine yanlarında gezdirdikleri pitbull cinsi köpeği saldı.

İHA'nın haberine göre, darp edilip pitbull saldırısında yaralanan Ö.G.’nin alınan doktor raporunda dudaklarında şişlik, sağ gözünde yaygın morluk, sağ ön kolda köpek dişlemesine bağlı 4-5 adet diş izi ve sağ elmacık kemiği yan tarafında kırık tespit edildi.

Yaşanan olay üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada olay yerindeki güvenlik kameraları izlenerek, kimliği belirsiz iki şahsın kimlik bilgileri tespit edildi.

Olayla ilgili A.C.A ve İ.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan A.C.A, ilk duruşmada tutuklu yargılanmak üzere Amasya Cezaevi'ne sevk edildi. İ.K ise tutuksuz yargılanıyor.