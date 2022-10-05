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Hemoroide ilaç gibi gelecek! Saç dökülmesi ve adet düzensizliğini gideren dağ bitkisiyle tüm kabuslara son

C vitamini zengini olan çiriş otu tam bir şifa kaynağı. Doğada gizli kalan ve dağ pırasası olarak da adlandırılan çiriş otu sağlık açısından inanılmaz faydalar sunuyor. Özellikle Doğu Anadolu çevresinde yetişen eşsiz bir bitki olan çiriş otu kavurmasından böreğine, sulu yemeğinden çayına kadar birçok şekilde kullanılabiliyor. Uzmanlar bu otun, C vitamini açısından zengin olması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, idrar yolu enfeksiyonlarının hızla iyileşmesini sağladığını, sivilce, egzama gibi cildiye rahatsızlıklarının iyileşme sürecine önemli katkılar sunduğunu aktarıyor.

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  • Hemoroide ilaç gibi gelecek! Saç dökülmesi ve adet düzensizliğini gideren dağ bitkisiyle tüm kabuslara son

    Elazığ, Tunceli, Bingöl başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişen çiriş otu; sarızambak, dağ pırasası, yabani pırasa, gülik, güllük, kirkiş otu, kirgiç ve çiviş olarak da bilinen zambakgiller ailesinden sarı çiçekli ve çok yapraklı bir bitkidir. Doğada bulunan bitkiler tam bir ecza deposu olarak karşımıza çıkıyor. Hangi bitkinin nelere iyi geldiği iyi bilinirse hastalıkları önlemede bizlere şifa olacaktır. Özellikle hemoroid problemi yaşayan kişilerde ilaç niteliği taşıyan bu şifalı otun kullanımı uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. İşte doğada gizli kalan C vitamini zengini dağ pırasası: Çiriş otuna dair tüm detaylar…
  • Hemoroide ilaç gibi gelecek! Saç dökülmesi ve adet düzensizliğini gideren dağ bitkisiyle tüm kabuslara son

    ÇİRİŞ OTU NEDİR?

    Çiriş otu, Asphodelaceae familyasından Asphodelus cinsinin oluşturan bitki türlerinin ortak adıdır. Bu bitki, mart ve nisan aylarında çıkar ve toplanmaya başlanır. Türkiye'nin birçok yerinde bu dönemlerde pazarlarda çirişe rastlamak mümkündür.

    Elazığ, Tunceli, Bingöl başta olmak üzere bölge genelinde bir çok ilde doğal olarak yüksek rakımlarda yetişen yöresel adıyla gulik otu olan çiriş otunun birçok hastalık için de şifa deposu olduğu belirtiliyor.

    Kendine has kokusuyla yiyenleri kendisine hayran bırakan çiriş, börek, çorba, sulu yemek ve pilav gibi yemeklere konu olur. Beyaz çiçekleriyle hemen tanınan bu bitki, halk arasında yaban pırasası ya da dağ pırasası olarak da anılır.
  • Hemoroide ilaç gibi gelecek! Saç dökülmesi ve adet düzensizliğini gideren dağ bitkisiyle tüm kabuslara son

    ÇİRİŞ NEREDE BULUNUR?

    Çiriş otu Türkiye'de Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da yaygın olarak yetişir. Doğada doğal olarak büyüyen bu bitkiye Ege ve Akdeniz çevrelerinde de rastlanabilir.

    Elazığ, Tunceli, Bingöl başta olmak üzere bölge genelinde bir çok ilde doğal olarak yüksek rakımlarda yetişen yöresel adıyla gulik otu olan çiriş otunun birçok hastalık için de şifa deposu olduğu belirtiliyor.

    Çiriş otunu bu bölgelerde yaşıyorsanız dağlık bölgelerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Mart ve nisan ayları gibi büyük marketlere, pazarlara ve manavlara da çiriş geliyor. İstanbul'da, Ankara'da ve Türkiye'nin dört bir yanında çirişi çevrenizdeki market, manav ve pazarlardan edinebilirsiniz.
  • Hemoroide ilaç gibi gelecek! Saç dökülmesi ve adet düzensizliğini gideren dağ bitkisiyle tüm kabuslara son

    ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

    - Çiriş otunun bağışıklığı güçlendirmesinden saç dökülmesine, cilt sorunlarından enfeksiyonların iyileşmesine kadar etkili olduğu biliniyor.  İçeriğindeki su, sivilce ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarını azaltabilir.

    - Aynı zamanda bu otta bulunan vitaminler sayesinde saç dökülmesinin azaldığı, köklerinin güçlendiği, saçkıran gibi hastalıklara karşıda iyi geldiği belirtiliyor.

    - İçindeki vitaminler sayesinde, saç dökülmelerini azaltır, saç köklerinin daha güçlü olmasını sağlar.

    - C vitamini açısından zengin olan çiriş otu, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan korur.

    - Mevsimsel gribe karşı koruma sağlar.

    - Adet düzensizliklerinin azalmasına, regl döneminin düzenli bir şekilde devam etmesine yardımcı olur.

    - Vajinal akıntının azalmasına ve sorunun tamamen ortadan kalkmasına yardımcı olur.

    - İdrar yolu enfeksiyonlarında tedavi sürecinin hızlanmasına yardım eder.

    - Çiriş otunun suyu sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının iyileşme sürecine katkı sağlar.

    - Hemoroid (Basur) rahatsızlığının tedavisinde olumlu etkileri vardır.

    - Akrep ve yılan sokmalarında tedavi amaçlı kullanılır.

    - Beyaz kan hücrelerinin artmasında rol oynar.

    - Emziren kadınlarda süt miktarının artmasına yardımcı olur. Anne sütünün çoğalmasına da vesile olduğu aktarılan otun, daha birçok rahatsızlığın şifası olduğu da sağlıkçılar tarafından dile getiriliyor.

    - Bağırsakların düzenli çalışmasını destekler.

    - Bağışıklık sistemini güçlendirir.

    *Bu faydalar, herkeste aynı şekilde ortaya çıkmayabilir. Bu nedenle tedavi amaçlı tüketmeniz önerilmez. Öncesinde mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir.
  • Hemoroide ilaç gibi gelecek! Saç dökülmesi ve adet düzensizliğini gideren dağ bitkisiyle tüm kabuslara son

    ÇİRİŞ OTUNUN ZARARLARI VAR MI?

    Çiriş otunun bilinen herhangi bir zararı bulunmuyor. Bu bitki, tıpkı ıspanak ve pırasa gibi yaygın tüketilen sebzelere benzer şekilde tüketilebiliyor. Yalnızca tedavi amacıyla bolca tüketmemek önemli. Aynı zamanda sırf tedavi için tüketmeden önce doktorunuza danışmanız gerek.

    Çirişi şu risk gruplarındakilerin tüketmeden önce bir uzmana danışması gerekiyor:

    - Hamileler

    - Emzirenler

    - Kronik hastalığı olanlar

    - Alerjisi olanlar

    - Düzenli ilaç kullananlar

    Hiçbir sebzeyi ve otu tedavi amacıyla tüketmemeniz gerekiyor. Daha kötü sonuçlar almamak için mutlaka öncesinde doktorunuza başvurun.
  • Hemoroide ilaç gibi gelecek! Saç dökülmesi ve adet düzensizliğini gideren dağ bitkisiyle tüm kabuslara son

    ÇİRİŞ OTU NASIL TÜKETİLİR?

    Çiriş otunu birçok farklı şekilde tüketebilirsiniz. Tıpkı ıspanak ve pırasa gibi çirişin yemeğini yapabilirsiniz. Aynı zamanda otlu börekleri seviyorsanız mutlaka çirişli böreği veya çirişli gözlemeyi denemenizi tavsiye ederiz.

    Çiriş otunu kendi yaratıcılığınızı kullanarak her yemeğe ekleyebilirsiniz. Özellikle sebzeli bulgur pilavının içinde çiriş eşsiz bir lezzet açığa çıkarıyor. Çirişi her mevsim tüketmek isterseniz bunun da bir yolu var. Çirişi haşlayın ve soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine doldurup dondurucunuza atın. Kış aylarında da böylece çirişten leziz yemekler yapabilirsiniz.
  • Hemoroide ilaç gibi gelecek! Saç dökülmesi ve adet düzensizliğini gideren dağ bitkisiyle tüm kabuslara son

    ÇİRİŞ OTU NASIL KULLANILIR?

    Çiriş otu, en çok yemeklerin içerisinde kullanılır. Börek, çorba gibi tariflere lezzet verir. Ancak en popüler olanı zeytinyağı ile hazırlanan çiriş otu yemeğidir.

    Çay olarak tüketilmesi de mümkündür. Bunun için yaprakları kaynar suda demleyip süzdükten sonra, balla karıştırarak tüketmeniz yeterlidir.

    Saç sağlığı için, çiriş otu bol suyun içinde demlenmelidir. Çıkan su ılıdıktan sonra içerisine 3 yemek kaşığı sirke eklenir ve saçlar bu suyla durulanır. Ardından temiz suyla karışımın saçlardan akması sağlanır.

    Çiriş otunu demleyip elde ettiğiniz suya pamukla batırarak egzama ve sivilce tedavisi için de uygulayabilirsiniz.
  • Hemoroide ilaç gibi gelecek! Saç dökülmesi ve adet düzensizliğini gideren dağ bitkisiyle tüm kabuslara son

    ÇİRİŞ OTU YEMEĞİ TARİFİ

    Malzemeler:

    - 2 yemek kaşığı zeytinyağı

    - 1 soğan

    - 1 tatlı kaşığı domates salçası

    - Yarım kg çiriş otu

    - 1.5 yemek kaşığı pilavlık bulgur

    - Tuz

    - Karabiber

    Çiriş otu yemeği nasıl yapılır?

    - Zeytinyağını bir tencereye alıp ısıtın. Üzerine soğanı yemeklik doğrayıp kavurun.

    - Domates salçasını ekleyip kavurmaya devam edin. Yemeğin içerisine iri doğradığınız çiriş otlarını, bulgur ve tuzu ilave edin.

    - Üzerine çıkacak kadar sıcak su ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Bulgurlar yumuşayınca karabiberi ekleyip karıştırın.

    - Ocaktan alıp 10-15 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın. Şimdiden afiyet olsun.

    Çiriş otu yemeğinin püf noktaları nelerdir?

    - Yabani otlar arasında bulunan çiriş otunun köklerini ve uç kısımlarını mutlaka temizleyin.

    - Tarife başlamadan önce bol su ile durulayın ve üzerinde toprak kalmamasına dikkat edin.

    - Pişirme esnasında aromasını arttırmak için birkaç damla limon suyu ilave edebilirsiniz.

    - Çiriş otu yemeğini, yoğurtla birlikte servis edebilirsiniz.

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